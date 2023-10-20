Продавцу Жлобинского магазина присудили 1,5 года «домашней химии» за участие в акции протеста 20.10.2023, 17:00

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Приговор вынесла судья Наталья Качалова.

В суде Жлобинского района 2 октября осудили Виталия Алтухова по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Наталья Качалова назначила Виталию 1 год и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Виталия обвинили в участии в акции протеста 9 августа 2020 года в Жлобине, выходе на проезжую часть и перекрытии движения общественного транспорта.

Политзаключенного задержали 19 июля 2023 года. До суда он находился под личным поручительством.

Виталий Алтухов работал старшим продавцом в магазине.

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