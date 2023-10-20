«Кинжалы» не помогут: как взрывы на аэродромах влияют на возможности российской авиации 2 20.10.2023, 17:11

2,074

Россия перебрасывает «Кинжалы» в Крым, но это не остановит ATACMS.

После получения дальнобойных ракет ATACMS украинские возможности в противодействии РФ существенно выросли. Что также показательно, крайне бестолковая реакция на эту новость российского диктатора Путина, который на мировое инфопространство транслировал равнодушие, а на внутреннее – «потемкинские» меры безопасности.

Об этом «24 Каналу» рассказал украинский эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его мнению, Россия не может противодействовать ATACMS, однако для того, чтобы полностью остановить врага в воздухе, Украине все еще необходимо одно важное оружие.

Как повлияют на боевые действия ATACMS

Военные эксперты солидарны в своих оценках: после получения силами обороны ATACMS россияне будут вынуждены отвести свою авиацию за пределы 160-километровой зоны поражения этих ракет.

Российская фронтовая авиация создавала немалые проблемы для Вооруженных Сил из-за нехватки армейской ПВО среднего радиуса действия. Это было проблемой не только для украинских военных, но и гражданского населения прифронтовых регионов, в частности Харьковщины и Херсонщины.

- Пока Силы обороны не могут полностью нейтрализовать эту угрозу, но теперь России будет сложнее выполнять свои вылеты. Однако для полного решения проблемы Украине нужны F-16. Это позволит Силам обороны не только усложнять работу российской авиации, но и эффективно противодействовать ей в воздухе, – убежден эксперт безопасности.

«Кинжалы» не помогут Путину

Реагируя на украинские удары по аэродромам, Путин лихорадочно распорядился перебазировать в Крым истребители МиГ-31, являющиеся носителями «Кинжалов».

Это поручение является в большей степени пропагандистским жестом. Российская пропаганда ожидает, что «Кинжалы» смогут уничтожать системы М135 и М270. Однако правда заключается в том, что оккупанты охотились за этими системами еще с лета 2022 года, впрочем, безрезультатно.

Фактически, МиГ-31 ничем не помогут россиянам, ведь если бы они могли уничтожать американские пусковые, уже давно бы сделали для этого все возможное. Тем более, что "

«Кинжалы» имеют радиус действия в 2000 километров и без проблем могли бы долететь до Запорожской области из Беларуси.

- Будем надеяться, что по доброй российской традиции понимание того, что «Кинжалы» не справятся с пусковыми ATACMS, придет к Путину тогда, когда эти истребители будут атакованы украинскими дальнобойными ракетами, – отметил Жовтенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».