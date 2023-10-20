Вундервафли от Лукашенко 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

20.10.2023, 17:20

2,620

Ответственным за самодурство придется отвечать.

Из выступления синепалого мы узнали, что, оказывается, у хунты есть стратегические проекты. И они существуют уже давно. В качестве примеров — «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», АЭС и производство картона.

Первые два проекта загнали страну в очередные долги без перспектив окупаемости на несколько поколений с сомнительного качества технологиями. Скорее неаработающая, чем работающая АЭС и БНБК, испытывающий хронические проблемы и с качеством, и с сырьем, и с рынками сбыта - это успех.

Картонное производство не обещает быть лучше основного – «модернизированного» на максималках по уровню вони Светлогорского ЦКК.

Зато нужно создать при главаре хунты центр, который будет определять новые места для «стратегических прорыров». Идеальная кандидатура, чтобы возглавить - Александр Косинец. Он как минимум не уступает Владимиру Семашко по уровню фантазий и распилов. Ведь у нас уже и вакцина от ВИЧ и ковида есть, а также электромобиль. И еще много чего, что там обещали в нью-Васюках хунты построить, чтобы разом всю планету обогнать.

Перспективы всех этих вундервафлей печальны. Только расплачиваться за бесконтрольное самодурство придется еще не одно десятилетие. Впрочем, авторов и ответственных мы знаем, так что придется награбленное в счет возмещения ущерба возвращать.

Анонсированная проверка НАН Гусакова - забавное мероприятие. Нужно будет в очередной раз создать двойное надувательство. Липовый отчет на липовые отчеты. До уровня распила РосНАНО еще далеко, но направление одно и то же. Необразованным можно десять раз продать технологии времен СССР или несуществующую нанохрень или китайщину.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».