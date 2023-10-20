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В Кремле обиделись на заявление Байдена

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  • 20.10.2023, 17:43
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В Кремле обиделись на заявление Байдена

Песков назвал тон президента США «неприемлемым».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве считают якобы неприемлемым сравнение Владимира Путина с террористами ХАМАС.

Как сообщает ТАСС, спикер Путина пожаловался на слова Джо Байдена.

«Мы считаем неприемлемым такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — заявил Песков.

Также Дмитрий Песков расстроено подчеркнул, что "вряд ли такая риторика подобает ответственным лидерам государств".

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