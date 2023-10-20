В Кремле обиделись на заявление Байдена

В Кремле обиделись на заявление Байдена8
- 20.10.2023, 17:43
- 5,172
Песков назвал тон президента США «неприемлемым».
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве считают якобы неприемлемым сравнение Владимира Путина с террористами ХАМАС.
Как сообщает ТАСС, спикер Путина пожаловался на слова Джо Байдена.
«Мы считаем неприемлемым такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — заявил Песков.
Также Дмитрий Песков расстроено подчеркнул, что "вряд ли такая риторика подобает ответственным лидерам государств".