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В Беларуси пройдут сильные дожди

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  • 20.10.2023, 17:55
  • 1,402
В Беларуси пройдут сильные дожди

А на севере страны будет мокрый снег.

Ночью в субботу, 21 октября, местами в Беларуси пройдут сильные дожди. Осадки прогнозируются почти по всей стране (на севере возможен мокрый снег). Синоптики также предупреждают о тумане на Брестчине и сильном ветре в отдельных районах (с порывами до 15-18 м/с).

В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +6 (в Минске — от +2 до +4, на юге — до 8 градусов тепла), в дневные часы — от +4 на севере до +12 на юге (в столице — от +5 до +7, на Брестчине — до +18).

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