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Польский пункт пропуска «Тересполь» возобновил оформление транспорта

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  • 20.10.2023, 18:20
  • 1,540
Польский пункт пропуска «Тересполь» возобновил оформление транспорта

Об этом сообщил Госпогранкомитет.

В Государственном пограничном комитете проинформировали, что польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) возобновил оформление транспорта. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Пограничного комитета Беларуси.

Сообщается, что 20 октября 2023 года, в пятницу, в 16 часов польский пограничный переход «Тересполь» в полном объеме возобновил оформление транспортных средств и лиц.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что с 14.30 20 октября по причине замены дорожного покрытия оформление транспорта было временно приостановлено в названном пункте пропуска.

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