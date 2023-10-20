Польский пункт пропуска «Тересполь» возобновил оформление транспорта 2 20.10.2023, 18:20

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Об этом сообщил Госпогранкомитет.

В Государственном пограничном комитете проинформировали, что польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) возобновил оформление транспорта. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Пограничного комитета Беларуси.

Сообщается, что 20 октября 2023 года, в пятницу, в 16 часов польский пограничный переход «Тересполь» в полном объеме возобновил оформление транспортных средств и лиц.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что с 14.30 20 октября по причине замены дорожного покрытия оформление транспорта было временно приостановлено в названном пункте пропуска.

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