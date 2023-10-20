Израиль представил план войны и создания «нового режима безопасности» в Газе 20.10.2023, 18:27

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Накануне израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант представил подробности плана действий Израиля на территории сектора Газа. Заявление, которое цитирует Times of Israel, прозвучало в ходе заседания комитета по внешним делам и обороне Кнессета в Тель-Авиве.

По словам Галанта, основные цели Армии обороны Израиля включают в себя ликвидацию палестинской группировки ХАМАС путем уничтожения ее военного и административного потенциала. После этого Израиль откажется от ответственности за сектор Газа и создаст в нем «новый режим безопасности».

Галант сообщил членам комитета, что война будет проходить в три этапа.

«Мы находимся в первой фазе, в которой проводится военная кампания с использованием авиаударов и затем с наземными маневрами», — рассказал министр. На этом этапе армия будет заниматься уничтожением боевиков ХАМАС и повреждением их инфраструктуры для победы над группировкой.

Второй этап будет продолжением боевых действий, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».

Третьим этапом станет «создание нового режима безопасности в секторе Газа, освобождение Израиля от ответственности за повседневную жизнь в секторе Газа и создание новой безопасной реальности для граждан Израиля и жителей окружающих районов», заключил министр.

Накануне израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа, сообщил ABC News член Совета нацбезопасности страны, министр экономики и промышленности Нир Баркат. «Мы предпримем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть их живыми», — пообещал он.

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