«Любые накопления превращаются в пшик» 4 20.10.2023, 18:49

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Белорусы не поверили в новую систему накопления пенсий.

За год к системе накопления пенсии по схеме «3+3» присоединилось 19 тысяч граждан, сообщили в страховой компании «Стравита». Это 0,46% от занятого в экономике населения. Похоже, перспектива такой дополнительной пенсии не сильно заинтересовала белорусов. «Зеркало» спросило у читателей, почему они стали участвовать в этой программе или проигнорировали ее.

Если к программе государственной дополнительной пенсии белорусы продолжат подключаться теми же темпами, которые были в первый год ее работы, то для того, чтобы в ней участвовала хотя бы десятая часть занятых в экономике, потребуется более 20 лет. Несколько наших читателей рассказали, почему не присоединились к этой системе (сообщений от тех, кто оформил такую дополнительную пенсию, мы не получили).

Инна

— Работаю в одном из образовательных учреждений города. В прошлом году у нас было собрание, где страховщики убеждали присоединиться к системе накопления пенсии «3+3». Из нашего учреждения никто не изъявил такого желания. Звучало все очень заманчиво. Но в наших реалиях постоянно обесценивающегося рубля любые накопления превращаются в пшик в течение нескольких лет, не говоря уже о более длительных сроках. Лично я даже не уверена в том, что у меня в принципе будет пенсия, потому что просто не представляю, кто из обитателей демографической ямы девяностых будет мне ее платить.

Напомним, такие страховки можно оформить только в рублях.

Степан

— Система «3+3» — хорошая и полезная. Невыгодная для государства. Выгодна она работникам. Но в условиях данной неопределенной ситуации в Беларуси не хочется вообще во что-то здесь вкладываться. Я пока не присоединился к ней. Хотя мне 48 лет, в самый раз по возрасту начать.

Ольга

— Хотелось бы собирать на пенсию дополнительно, чтобы жить потом, а не выживать. Но вспомните, какие были у нас инфляции и сколько раз мы теряли все свои сбережения. Ни разу государство не пошло людям навстречу. Так что я не верю, что можно надеяться на то, что это изменится. К тому же мы не знаем, как те деньги обесценятся к тому моменту, когда я выйду на пенсию. Далеко ходить не надо, посмотрите, что представляют 10 рублей сейчас по сравнению с 100 тысячами до деноминации в 2016-м — а прошло всего семь лет (по данным Белстата, инфляция в августе этого года составила 64,1% к тому же месяцу 2016-го. — Прим. ред.).

Мирослав

Читатель Мирослав тоже считает такие вложения в белорусских реалиях невыгодными. Он напоминает, что часть средств уйдет страховой компании в виде платы за обслуживание. В 2023 году это 7,5%. Норма доходности таких накоплений, по данным страховой компании, равна ставке рефинансирования (сейчас это 9,5%). Учитывая опыт белорусской экономики последних 30 лет, есть большая вероятность, что говорить об ощутимых накоплениях с учетом инфляции не приходится.

— Шансов остаться в плюсе у застрахованного лица в принципе не предусмотрено, — считает Мирослав и приводит в пример то, как обесценивались белорусские деньги в прошлом. — Если 10 лет назад человек построил квартиру и платил первый взнос по кредиту, равный условно хорошей на тот момент зарплате в 1 млн рублей, то сейчас он платит кредит 100 рублей. Если это спроектировать на страхование пенсии, то при заработке 1500 рублей человек отдаст на пенсию 45 рублей, столько же за него оплатит работодатель. Страховая через 10 лет обещала вернуть 160 рублей при доходности 14%, а на самом деле по ставке рефинансирования будет 90 рублей в лучшем случае, которые благодаря инфляции хорошо если будут равны теперешним 9 рублям.

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