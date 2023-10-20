Германия передала новую помощь Украине
- 20.10.2023, 19:00
Киев получил установки Gepard и дроны.
Немецкое правительство 20 октября обновило перечень переданной военной помощи для сил обороны Украины. В обновленный список попали зенитные самоходные установки, разведывательные дроны, снаряды и дополнительное вооружение.
Согласно обновленным данным на правительственном сайте Германии, в целом Украина получила:
три зенитных установки Gepard;
более 3800 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм;
один танковый мостоукладчик Beaver;
20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
20 беспилотников Vektor;
13 машин для охраны границы;
три тягача HX81;
три полуприцепа.