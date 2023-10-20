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Германия передала новую помощь Украине

  • 20.10.2023, 19:00
Германия передала новую помощь Украине

Киев получил установки Gepard и дроны.

Немецкое правительство 20 октября обновило перечень переданной военной помощи для сил обороны Украины. В обновленный список попали зенитные самоходные установки, разведывательные дроны, снаряды и дополнительное вооружение.

Согласно обновленным данным на правительственном сайте Германии, в целом Украина получила:

три зенитных установки Gepard;

более 3800 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм;

один танковый мостоукладчик Beaver;

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

20 беспилотников Vektor;

13 машин для охраны границы;

три тягача HX81;

три полуприцепа.

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