Карточки некоторых банков могут работать с перебоями 20.10.2023, 19:03

Причина — срочные технологические работы.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с воскресенья на понедельник 23 октября — с 3.00 до 6.00. Причина — срочные технологические работы, которые будет проводить «Банковский процессинговый центр». Об этом сообщило несколько банков, в том числе «Беларусбанк» и «Альфа Банк».

«В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания, обслуживаемых банком», — предупреждает «Банковский процессинговый центр» и уточняет, что будет проводить «срочные технологические работы»

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк Решение», «Цептербанк», «БТА Банк». При этом «Альфа Банк», который также сообщил о возможных перебоях в работе карточек, не обслуживается через «Банковский процессинговый центр». «А если терминал или банкомат от «Альфы»? Тогда все будет хорошо, ведь мы используем собственный процессинг», — уточнили в этом финучреждении. Но при оплате картами «Альфы» или пытке снять наличные в устройствах перечисленных выше банков могут быть проблемы.

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