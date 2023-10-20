Латвия пригрозила закрыть Балтийское море для всех российских судов 4 20.10.2023, 19:06

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Это произойдет, если подтвердится причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

Российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если подтвердится причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией. Об этом в эфире латвийского телевидения заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

На данный момент в рамках НАТО дискуссии по этому вопросу не ведутся, так как необходимо дождаться конкретных результатов расследования, уточнил Ринкевичс. Однако он уже обсуждал этот вопрос с президентами Финляндии и Эстонии, и уточнил, что союзники по альянсу решили усилить патрулирование Балтийского моря. Также этот вопрос обсуждают премьер-министры балтийских стран.

«Конечно, это вопрос целого ряда морских прав, но если будет ясно доказано, что это Россия […], должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры надо говорить, что мы можем закрыть Балтийское море», — заявил Ринкевичс.

Инцидент, который послужил основой для угрозы, связан с повреждением газопровода Balticconnector в Балтийском море. Газопровод, протяженностью около 80 километров, соединяет Финляндию и Эстонию и был запущен в декабре 2019 года. В настоящее время он не функционирует: 8 октября в подводной трубе упало давление. Финские пограничники обнаружили предполагаемое место разгерметизации в территориальных водах государства. Следствие предполагает, что повреждения были нанесены умышленно. Об этом же заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Восстановление эксплуатации Baltic Connector ожидается не ранее весны следующего года. Власти Швеции 17 октября объявили, что в одно время с Balticconnector был поврежден подводный телекоммуникационный кабель.

В расследовании финских властей фигурирует российский контейнеровоз «Севморпуть». Госкорпорация «Росатом», владеющая судном, отвергла любые предположения о своей причастности к повреждениям трубопровода.

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