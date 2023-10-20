«До сих пор не понимаю, за что отдал деньги» 2 20.10.2023, 19:15

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Белорусы рассказали о неожиданных «письмах счастья».

Белорусы нередко получают «письма счастья» с сообщениями о штрафах, а вместе с ними — ограничениями в правах. Несколько наших соотечественников рассказали «Зеркалу», по какой причине они получали такие послания и как им удалось решить вопрос. Также узнали в районном отделе принудительного исполнения Минска, как судебные исполнители работают с должниками.

«Пока не дашь пинка, никто не зашевелится»

Денис (имена всех героев материала изменены) насобирал долгов по коммуналке за квартиру. В результате из ОПИ пришло письмо о том, что мужчине ограничен выезд за пределы Беларуси, он не может посещать игорные заведения, а также регистрировать свой бизнес.

— Долги я оплатил в 2018 году. Думал, раз так, то все ограничения с меня сняли. Как бы не так. О неприятных моментах я узнал только в этом году, — рассказал Денис.

Этой весной Денис собирался поехать на работу в Европу, для этого он открыл визу и на всякий случай решил проверить на сайте МВД, выездной ли он. Оказалось — выезжать за границу ему нельзя.

— Я поехал в РОВД, получил там бумагу, что мне действительно запрещен выезд. Запрет наложил сперва суд города, в котором находится квартира, а потом его утвердил еще и Верховный суд.

Мужчине посоветовали написать судье заявление с просьбой снять ограничения, мол, там проверят, увидят, что долга нет, и «быстро все сделают». Денис так и поступил, а дней через десять получил ответ.

— Сообщили, что для снятия ограничения не хватает справок из ОПИ и ЖЭС, еще какие-то копии. Ездил из Минска за 300 км за этими документами, потом отправил новый пакет в суд.

В итоге уладить вопрос удалось через два месяца.

«Проще было заплатить штраф и судебные издержки, чем ждать»

Александр работает в Польше, а в Беларуси бывает наездами. В один из визитов на родину он достал из почтового ящика письмо, из которого узнал, что за ним числится небольшой штраф за превышение скорости при управлении авто. Автомобилист припомнил, что, действительно, когда-то он превысил на несколько километров скорость в пределах города и попал на камеру фиксации скорости.

— Письмо пришло в тот момент, когда я находился за границей. Понятно, что о штрафе я не знал и оплатить его не мог. Дальше выяснилось, что арестовали мои счета. Это сделали через суд, на который меня не вызывали. Оказалось, что я уже должен оплатить не только штраф, но и судебные издержки, — рассказал мужчина.

Александр позвонил в ОПИ и объяснил ситуацию, мол, он не мог знать о том, что на него наложили штраф, а значит, его вины в задержке оплаты нет. Судебные исполнители посоветовали обратиться в ГАИ. Предполагалось, что там в ситуации разберутся и, может быть, после этого судебные издержки будут сняты, а счета разблокированы. Но был важный нюанс: пока будет идти разбирательство, а штраф будет висеть неоплаченным, за пределы страны Александра могут не выпустить.

— В ГАИ сказали, что я могу написать им письмо, но быстрого и положительного решения никто не обещает. Я спросил, почему же они не проверили информацию обо мне по базе пограничников, тогда было бы подтверждение, что меня нет в Беларуси. Но мне ответили, что ГАИ не должна это делать.

Мужчина решил, что для решения вопроса ему проще будет заплатить штраф и судебные издержки, что он и сделал. В результате его счета быстро разблокировали, а он смог без проблем уехать за границу.

«До сих пор не понимаю, за что отдал деньги»

В конце прошлого года Максим продал автомобиль, а этой весной ему пришло письмо из ОПИ, в котором сообщалось, что за ним числится долг около 110 рублей.

— «Письмо счастья» пришло по адресу моей регистрации. Я удивился, потому что не знал, за что с меня требуют деньги. Выяснил, что с меня взыскивают транспортный налог, — вспоминает парень. — Самое забавное, что на момент, когда я получил письмо, узнал, что последний срок внесения денег был накануне. Если не успею, то сумму будут взыскивать принудительно.

Максим помнил, что транспортный налог в прошлом году он платил, но он забыл, за какой год — 2021-й или 2022-й. Но указанную сумму он тут же перевел на счет, который был указан в бумаге. После он начал узнавать, грозит ли ему наказание за просрочку.

Парень связался с ОПИ, там ему ответили, что раз он уже внес сумму, хоть и немного просрочил, то все в порядке. Через неделю ему пришло письмо о том, что исполнительное производство по его долгу закрыли.

— Несмотря на то, что я до сих пор не понимаю, за что отдал деньги, все оказалось не так страшно. Но я удивлен, что, несмотря на просрочку, никаких санкций ко мне не применялось.

«От новости про ограничение я офигел»

Андрей отрабатывал распределение после окончания университета на одном из белорусских предприятий. И хотя срок отработки еще не прошел, парень мечтал уволиться. Прервать контракт ему удалось благодаря двум взысканиям. Потом был суд, который принял решение, что Андрей должен из-за увольнения выплатить деньги за обучение в вузе. Парень получил «письмо счастья» на сумму более 20 000 рублей. Так как сумма внесена не была, материалы передали в отдел принудительного исполнения (ОПИ).

— Я решил, что буду выплачивать эту сумму понемногу. Сообщил об этом судебному исполнителю. Тот хотел описать мое имущество в съемной квартире, но у меня ничего не было, поэтому договорились, что я буду погашать долг ежемесячно, — рассказал Андрей.

Парень устроился на новую работу и вносил каждый месяц сперва по 400 рублей, а потом — по 200. В один из месяцев выплату он пропустил, но никаких писем или звонков по этому поводу к нему не поступало. Впоследствии Андрей внес одним платежом большую часть долга, оставалось погасить еще около 2000 рублей. Остаток должник оплачивал по 200 рублей в месяц.

— Однажды утром я ехал на работу на каршеринговом авто, меня остановила ГАИ. Инспектор проверил мои документы и сообщил новость, от которой я офигел: больше полугода назад ОПИ запретил мне управлять автомобилем, — рассказал парень.

Сотрудник ГАИ не стал отстранять Андрея от управления, лишь сказал, что ему следует поехать в ОПИ и разобраться.

Парень выяснил, что судебный исполнитель, с которым он общался раньше, уже уволился. Новому сотруднику ОПИ он рассказал о ситуации, объяснил, что скрываться не собирается и намерен полностью погасить долг.

— Он меня выслушал, а потом просто щелкнул по клавиатуре и снял с меня ограничение буквально в одну секунду!

Сейчас в планах Андрея — погасить задолженность в течение года. А чтобы недоразумений больше не происходило, он оставил свой номер телефона и адрес электронной почты судебному исполнителю — на случай, если понадобится о чем-то известить должника.

ОПИ: «Ограничения делаются просто — судебному исполнителю надо только нажать на кнопочку»

Журналист «Зеркала» как физлицо позвонил в ОПИ Заводского района Минска, чтобы узнать, в каких случаях его сотрудники занимаются долгами белорусов и какие меры они могут принимать.

Сотрудница ОПИ сообщила, что если белорус не оплатил долг, который за ним числится, то организация, которая выставляла счет, направляет судебным исполнителям ходатайство. В нем просят взыскать деньги с должника. В свою очередь, ОПИ собирает материалы дела и направляет их в суд, который решает, как поступить дальше. При этом меры к должнику могут применять разные, они прописаны в законе «Об исполнительном производстве».

В статье 60 закона «Об исполнительном производстве» говорится, что меры в отношении должника могут быть приняты на любой стадии исполнительного производства. Вот что по решению суда могут сделать:

арестовать деньги (наличные, электронные, на счетах, вкладах или депозитах) или имущество должника;

описать и (или) изъять имущество должника и передать его на хранение, а должнику могут запретить пользоваться своим имуществом;

не выпустить из Беларуси;

запретить управлять транспортом, выходить на охоту, посещать казино.

— Так что надо все долги оплачивать, особенно по коммунальным платежам. А то сейчас это все делают [применяют ограничивающие меры] очень просто, судебному исполнителю надо только нажать на кнопочку. Вы даже можете и не знать этого, если проигнорируете посещение ОПИ. Могут и карточку заблокировать, и деньги со счета списать, в таком случае захотите деньги снять — и не сможете, — сообщила работница ОПИ.

Собеседница отметила, что в исполнительное производство может попасть любой долг, даже небольшой. Однако сейчас человеку нельзя в онлайн-режиме узнать, применялись ли к нему какие-то меры, чтобы обеспечить взыскание долга. Единой базы пока не существует. Сотрудница добавила, что о возбуждении исполнительного производства ОПИ уведомляет должника и предлагает сперва решить вопрос добровольно. По ее словам, эти бумаги отсылают должнику на адрес проживания, а не регистрации.

— Человек может жить по всей Беларуси, а не там, где его регистрация. Если вы не скажете, где живете, то объявим вас в розыск.

Если к взысканию долга привлекают ОПИ, то должник помимо задолженности должен будет заплатить от этой суммы 10% принудительного сбора.

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