В Браславском районе провели уникальную операцию по переселению зубра 1 20.10.2023, 19:55

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Помогал даже специалист из-за рубежа.

На Браславщине в прошлом году объявился зубр: вышел из леса и прибился к стаду коров недалеко от агрогородка Друйск. На минувшей неделе его перевезли в сафари-парк, где он будет жить с другими животными. Чтобы устроить зубру безопасный переезд, пришлось организовать целую операцию и даже позвать специалиста из-за рубежа. О том, как это происходило, написала районная газета «Браславская звезда».

В прошлом году молодой зубр, появившийся в одном из хозяйств под Друйском, кочевал от одного стада к другому и вел себя довольно спокойно. Однако теперь зверь выглядит гораздо внушительнее, да и его характер стал более агрессивным. Поэтому было решено транспортировать краснокнижного гостя в сафари-парк Национального парка «Браславские озера» в Мекянах — для этого из бюджета района выделили 1800 рублей.

Животное и раньше пытались перевезти на новое место обитания, однако каждый раз терпели неудачу. В нацпарке сварили огромную клетку, но хитростью заманить в нее зубра не удавалось. Оказалось, что и имеющийся в наличии препарат для мобилизации крупного рогатого скота на него не действует.

Районная ветстанция отправила более 40 писем с просьбой о помощи в различные заповедники и организации по оказанию помощи животным, но отовсюду получила отказ: в основном писали, что не имеют опыта работы с зубрами. Наконец получилось связаться со специалистом из России — тот согласился помочь.

Мобилизационный препарат вводили несколькими порциями, чтобы не навредить здоровью животного. После двух выстрелов специальным дротиком зубра удалось обездвижить, а его глаза закрыли тканью, чтобы не пугать. Попутно ветслужба провела обследование и выяснила, что зубру, скорее всего, 8 лет. Анализы показали, что он здоров.

С помощью лебедки, нескольких человек и специальных приспособлений зверя затащили в клетку. Как только ее дверь закрыли, ветеринар ввел животному антидот и поставил капельницу — зубр стал подниматься. С помощью погрузчика клетку поставили на автомобиль для перевозки и повезли в сафари-парк. Там зверя выпустили, и он убежал в лес.

Пока зубр гуляет по парку в одиночестве, но сотрудники надеются, что местное стадо примет «новенького» и он наконец обретет семью.

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