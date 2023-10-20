Байден запросил у Конгресса $75 млрд для Украины и Израиля 2 20.10.2023, 20:18

Джо Байден

$61,4 млрд предполагается потратить на нужды Киева.

Президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на предоставление финансовой помощи Украине и Израилю на общую сумму $75,7 млрд, сообщает агентство Bloomberg. В рамках этого запроса $61,4 млрд предполагается потратить на нужды Украины в течение года, $14,3 млрд — на укрепление обороны Израиля.

«Этот запрос на дополнительное финансирование нацелен на то, чтобы продолжить необходимую помощь Израилю в области безопасности, поддерживать его усилия по освобождению заложников, расширить гуманитарную помощь мирным жителям, которых затронула война в Израиле и в секторе Газа», — говорится в документе Белого дома, который цитирует агентство.

Дополнительно американский президент обращается за выделением $10 млрд на гуманитарные нужды, включая помощь палестинскому населению. В документе отмечается, что эти финансовые средства направлены на поддержку безопасности Израиля, освобождение заложников, а также расширение гуманитарной помощи пострадавшим от войны в Израиле и секторе Газа.

Помимо этого, в запросе указаны $13,6 млрд на охрану границы между США и Мексикой и $7,4 млрд на другие приоритеты в области национальной безопасности. В общей сложности Джо Байден стремится получить одобрение Конгресса на выделение дополнительных $106,7 млрд.

Ранее президент США выступил с телеобращением, в котором объявил, что собирается запросить у Конгресса объемный пакет помощи для Украины и Израиля. Байден заявил, что США не могут допустить того, что добиваются «такие террористы, как ХАМАС, и такие тираны, как Путин». Он подчеркнул, что сохранение демократий, соседствующих с подобными угрозами, является важным стратегическим интересом США. В ответ на высказывания Байдена пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет подобного тона в отношении Владимира Путина.

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