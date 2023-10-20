Минчанин придумал такой дерзкий способ заработка, что его наглости удивились даже налоговики
- 20.10.2023, 20:29
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Но за идею — десятка.
Минчанин в информационно-издательском центре МНС продавал бесплатные талончики в электронную очередь тем клиентам, кто хочет сократить время ожидания. Бизнесом заинтересовались сотрудники фискального ведомства.
В адрес Управления оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам поступил сигнал о том, что в информационно-издательском центре МНС некий гражданин предлагает купить бесплатные талоны электронной очереди тем клиентам, кто хочет сократить свое время ожидания. Цена вопроса — 50 руб.
«Честно говоря, мы не сразу поверили в то, что описанная ситуация так близка к реальности. Однако, вчера сотрудники управления провели разведку на местности и убедились в том, что заявитель нисколько не приукрасил свое сообщение», — отметили в Управлении оперативных мероприятий.
20 октября сотрудники фискального ведомства провели контрольную закупкуу.
«Было непросто, гражданин Х. оказался осторожен настолько, что даже деньги от клиентов руками не трогал, а предлагал им самостоятельно положить их в свою папку Но, как выяснилось, не того он боялся. В результате комплекса проведенных мероприятий, у нас в активе и контрольная закупка, и два свидетеля, подтверждающих его систематическую незаконную деятельность», — сообщили в налоговой.
В ведомстве отметили, что нарушителя ждет рассмотрение административного дела в экономическом суде Минска.
«Хорошо хоть там нет терминала электронной очереди», — пошутили в налоговой.