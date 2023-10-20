«В посольство звонили, но там все время занято» 20.10.2023, 20:49

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Как белорусы выбираются из Израиля во время войны.

В Израиле живут тысячи белорусов, имеющих как израильский, так и белорусский паспорт. Посольство Беларуси в стране собирало информацию о своих гражданах, но эвакуационных рейсов для желающих вылететь в Беларусь до сих пор не было. «Радыe Свабода» поговорило с некоторыми белорусами о том, как выбраться из Израиля самостоятельно.

19 октября глава МИД Беларуси Сергей Алейник назвал ситуацию с белорусскими гражданами в зоне конфликта «довольно непростой». Он сообщил, что Беларусь получила разрешение на гуманитарный рейс компании «Белавиа» в Израиль, но выполнить его будет «непросто».

— На сегодняшний день остается одно препятствие — это санкции США против нашего национального авиаперевозчика, — заявил Алейник.

Никому из собеседников «Радые Свабода» белорусское посольство не помогало выехать после начала войны в Израиле. Сейчас люди добираются оттуда в Беларусь через Грузию, Кипр, Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Стоимость билетов варьируется от 300 до 1200 евро.

«Самый простой и дешевый путь — через Грузию»

В специальных сообществах в соцсетях белорусы делятся своим опытом вылета из Израиля. Пишут, что цены на дорогу после начала войны выросли примерно в два раза. Часть авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на несколько недель.

Некоторые белорусы выбирают маршрут через Кипр и Польшу. Оттуда — автобусом до Минска. На следующее воскресенье, 22 октября, билеты на рейс Тель-Авив — Ларнака (Кипр) стоят 130−145 долларов, из Ларнаки в Варшаву — 190 долларов, автобус из Варшавы в Минск — 30 долларов.

Вылетают в Минск и через Объединенные Арабские Эмираты. Это стоит около тысячи евро. Билеты из Тель-Авива в Дубай 22 октября в израильской авиакомпании «Эль-Аль» — по 300−400 долларов, из Дубая в Минск — 400−600 долларов.

Белорус Максим (имя изменено в целях безопасности собеседника) рассказал, что к нему в Израиль приехала родственница из Беларусь. Домой в Минск она планировала вернуться через Баку самолетом «Азербайджанских авиалиний». Но несколько дней назад рейс отменили. Поэтому теперь белоруска полетит через Тбилиси. Билет туда стоил около 160 долларов, на рейс из Тбилиси в Минск компанией «Белавиа» придется потратить около 360 долларов. Всего 520 долларов за дорогу.

— Можно было лететь хоть сегодня через Москву, самолеты и билеты есть. Но из Тель-Авива до Москвы билет стоил 870 долларов. Это израильской компании «Эль-Аль», — пояснил собеседник.

Он добавил, что с начала войны родственница звонила за помощью в посольство, но линия всегда была занята.

На 22 октября самые дешевые билеты из Тель-Авива в Москву стоят 960 долларов.

Другой белорус Антон (имя изменено) объяснил, что из посольства звонили тем белорусам, которые стоят на учете.

— Просто они собирали информацию, вот и все. Сам я туда не звонил. Изучил рейсы и пришел к выводу, что самый простой и дешевый путь — через Грузию, — говорит Антон.

Он добавил, что власти Израиля не рекомендуют своим гражданам летать в Турцию или через нее.

Белоруска Ирина, решившая лететь на родину 14 октября, заплатила за дорогу домой 1200 евро.

— Летела через Стамбул. Потом Варшава и автобус до Бреста. Вся поездка стоит 1200 евро, — объяснила она.

Другая уроженка Беларуси написала, что связалась с «каналом, который занимается эвакуацией белорусов», но получила отказ, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Она добавила, что цены на авиабилеты в Москву значительно выросли.

— Российские авиалинии на ближайшие дни — 3600 долларов за бабушку и двоих внуков, — рассказала она.

Что с белорусами в секторе Газа

Консул Беларуси в Израиле Станислав Венцель еще 10 октября сообщил, что «достигнута договоренность с российской стороной об эвакуации десятков белорусов из сектора Газа». Но на данный момент об эвакуации ничего не известно. Российские СМИ пишут, что она пока не произошла. Предполагалось эвакуировать россиян через Египет.

— Там ситуация непростая. Непосредственное прибытие на эту территорию невозможно. Ситуация осложняется перебоями с Интернетом и связью, — рассказал Станислав Венцель.

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