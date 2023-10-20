В Испании 80% взрослого населения играют в казино 20.10.2023, 21:02

Азартная нация.

Азартные игры — популярный вид досуга, поэтому в некоторых странах отмечается настоящий бум на индустрию игорного бизнеса. Новое исследование показывает, что более 80% взрослого населения Испании регулярно увлекается играми в казино.

Опрос Game and Society 2023 года показал, что в целом 22,9 миллиона населения Испании или 83,9% населения в возрасте от 18 до 75 лет, играли в азартные игры в течение последнего года.

Исследование подчеркивает, что подавляющее большинство пользователей считают эту деятельность нормальной частью своих развлечений.

Кроме лотереи, в которую играют 66% населения, 17,9% испанцев посещают наземные казино, и букмекерские конторы.

При этом, 61% пользователей понимают, что это не способ заработка, а развлечение.

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