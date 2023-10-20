Израильские военные ликвидировали главаря ХАМАС по разработке стратегического оружия
- 20.10.2023, 21:07
Речь идет о Махмуде Сабиху.
Израильские военные ликвидировали старшего оперативника подразделения ХАМАС по разработке стратегического оружия.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Вооруженные силы Израиля в Telegram.
ЦАХАЛ уничтожил Махмуда Сабиха, высокопоставленного боевика террористической организации ХАМАС, занимавшего должность старшего инженера и руководителя подразделения в отделе проектов и разработок ХАМАС.
«Этот отдел занимался повышением оружейного потенциала ХАМАСа, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку», - говорится в сообщении.
При этом сообщается, что Махмуд Сабих занимался передачей информации для ХАМАС в области производства оружия и БПЛА.