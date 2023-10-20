Еще один иностранный банк ввел ограничения по работе в Беларуси 20.10.2023, 21:17

Ограничения связаны с санкциями.

Эстонский банк LHV вел ограничения по работе своих карт на территории Беларуси. «Пластиком» не удастся расплатиться за товары и услуги, а также снять наличные в банкоматах в нашей стране. Об этом сообщили в службе поддержки клиентов финучреждения.

Ограничения ввели с 28 сентября, они связаны с санкциями против нашей стране, уточнили в эстонском банке.

Карточками этого финучреждения не удастся теперь в том числе расплатиться в белорусских интернет-магазинах.

«Если вы планируете поездку в Беларусь, рекомендуем иметь при себе наличные для оплаты», — уточнили в службе поддержки клиентов этого финучреждения.

Напомним, ранее в сентябре подобное решение приняли три международных банка, которые работают в том числе в Литве, — Luminor Bank, SEB Bank и SEB Bank. Они сообщили о прекращении работы своих карточек на территории Беларуси. Речь как о расчете «пластиком» за товары и услуги, так и снятии наличных в банкоматах. В октябре к этим финучреждениям добавился также литовский Šiaulių bankas («Шяуляй банк»), который объявил, что с 11 октября полностью прекратил операции с платежными картами на территории Беларуси.

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