Бензема за четыре минуты забил в свои ворота и сопернику
- 20.10.2023, 21:30
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Больше голов в матче не было.
Чемпион саудовской премьер-лиги «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Ат-Таавуном» в десятом туре турнира со счетом 1:1.
Оба гола в матче забил французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема — на 22-й минуте сопернику, а через четыре минуты — в свои ворота.
В текущем сезоне Бензема записал на свой счет четыре гола в восьми играх за саудовский клуб, в который перешел в июне, не став продлевать контракт с мадридским «Реалом».
«Аль-Иттихад» идет на третьем месте в турнирной таблице, «Ат-Таавун» — на втором.
Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира.