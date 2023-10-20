Бензема за четыре минуты забил в свои ворота и сопернику 20.10.2023, 21:30

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Карим Бензема

Больше голов в матче не было.

Чемпион саудовской премьер-лиги «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Ат-Таавуном» в десятом туре турнира со счетом 1:1.

Оба гола в матче забил французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема — на 22-й минуте сопернику, а через четыре минуты — в свои ворота.

В текущем сезоне Бензема записал на свой счет четыре гола в восьми играх за саудовский клуб, в который перешел в июне, не став продлевать контракт с мадридским «Реалом».

«Аль-Иттихад» идет на третьем месте в турнирной таблице, «Ат-Таавун» — на втором.

Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира.

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