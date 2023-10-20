закрыть
20 октября 2023, пятница, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бензема за четыре минуты забил в свои ворота и сопернику

  • 20.10.2023, 21:30
  • 1,646
Бензема за четыре минуты забил в свои ворота и сопернику
Карим Бензема

Больше голов в матче не было.

Чемпион саудовской премьер-лиги «Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Ат-Таавуном» в десятом туре турнира со счетом 1:1.

Оба гола в матче забил французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема — на 22-й минуте сопернику, а через четыре минуты — в свои ворота.

В текущем сезоне Бензема записал на свой счет четыре гола в восьми играх за саудовский клуб, в который перешел в июне, не став продлевать контракт с мадридским «Реалом».

«Аль-Иттихад» идет на третьем месте в турнирной таблице, «Ат-Таавун» — на втором.

Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин