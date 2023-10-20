Республиканец Джордан проиграл третье голосование за спикера Палаты представителей 1 20.10.2023, 22:16

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Джим Джордан

Он побил исторический рекорд.

Палата представителей США 20 октября провела третий тур голосования за нового спикера, однако ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов. Об этом сообщают NBC News и CNN.

Джордан получил 194 голоса, что на 10 голосов меньше количества, необходимого для избрания спикером Палаты представителей на основании посещаемости. Все 210 демократов поддержали лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

NBC News подчеркивает, что Джордан побил рекорд по наименьшему количеству голосов за кандидата от большинства с момента создания Палаты представителей, насчитывающей 435 членов. Последним, кто получил 194 голоса в качестве кандидата от большинства, был Фредерик Гиллетт в 1923 году во время второго голосования.

Поддержка Джордана уменьшилась за последние дни. Во время второго голосования у него было 199 голосов. CNN отмечает, что на этот раз Джордана не поддержали уже 25 республиканцев.

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