В Израиле погибли шесть белорусов 20.10.2023, 22:28

Об этом сообщил МИД.

С начала военного конфликта в Израиле погибли трое граждан Беларуси и трое выходцев из Беларуси, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«По состоянию на данный момент у нас есть достоверная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела Ашкелона ранее сообщали СМИ», – сказал Анатолий Глаз.

По его словам, сейчас тело женщины доставляют в Беларусь для захоронения.

Ранее, 12 октября, посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев сообщал, что с начала войны в Израиле погибли трое белорусов, среди них было двое полицейских – Виталий Карасик и Елена Остапенко, погибшая в бою с террористами ХАМАС. Один белорус пропал без вести.

Министерство иностранных дел Израиля 19 октября сообщало о двух убитых гражданах Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 19 октября заявлял, что власти не могут организовать эвакуационный рейс для белорусов из Израиля.

На 12 октября в посольство Беларуси в Израиле обратились более 500 белорусов. Для эвакуации посольство Беларуси предлагало гражданам покидать Израиль коммерческими рейсами, а также заявило о договоренности с Россией о том, чтобы вывезти десятки белорусов из сектора Газа, их включили в российский список, однако сроки эвакуации пока неизвестны.

Пока из Израиля удалось эвакуировать только одну белоруску – пенсионерку Александру Ханевич. Ее эвакуацией занималось народное посольство Беларуси в Израиле при помощи Ассоциации белорусов Америки и при поддержке Фонда I Need Help BY.

