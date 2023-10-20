В Израиле погибли шесть белорусов
- 20.10.2023, 22:28
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Об этом сообщил МИД.
С начала военного конфликта в Израиле погибли трое граждан Беларуси и трое выходцев из Беларуси, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
«По состоянию на данный момент у нас есть достоверная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела Ашкелона ранее сообщали СМИ», – сказал Анатолий Глаз.
По его словам, сейчас тело женщины доставляют в Беларусь для захоронения.
Ранее, 12 октября, посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев сообщал, что с начала войны в Израиле погибли трое белорусов, среди них было двое полицейских – Виталий Карасик и Елена Остапенко, погибшая в бою с террористами ХАМАС. Один белорус пропал без вести.
Министерство иностранных дел Израиля 19 октября сообщало о двух убитых гражданах Беларуси.
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 19 октября заявлял, что власти не могут организовать эвакуационный рейс для белорусов из Израиля.
На 12 октября в посольство Беларуси в Израиле обратились более 500 белорусов. Для эвакуации посольство Беларуси предлагало гражданам покидать Израиль коммерческими рейсами, а также заявило о договоренности с Россией о том, чтобы вывезти десятки белорусов из сектора Газа, их включили в российский список, однако сроки эвакуации пока неизвестны.
Пока из Израиля удалось эвакуировать только одну белоруску – пенсионерку Александру Ханевич. Ее эвакуацией занималось народное посольство Беларуси в Израиле при помощи Ассоциации белорусов Америки и при поддержке Фонда I Need Help BY.