Что почем на Комаровке перед выходными 20.10.2023, 22:45

В изобилии продаются сезонные фрукты, овощи, ягоды, а также много грибов.

На Комаровском рынке в изобилии продаются сезонные фрукты, овощи, ягоды, а также много грибов.

К примеру, на рынке огромное количество яблок. И цены на них очень приятные — от 2 до 3,5 рубля. Кроме того, большой выбор и винограда. Причем можно найти как молдавский, так и узбекский. Цена на него стартует от 4,90 рубля. А еще много молдавских слив. Есть как маленькие, за которые просят от 4,90 рубля, так и большие от 5 рублей, пишет КП.

Несмотря на то, что на календаре уже второй месяц осени, на Комаровке по-прежнему можно найти в продаже отечественную клубнику. За килограмм ягоды просят от 9 до 16,90 рубля. Цена на более крупную клубнику составляет 25 рублей. Есть в продаже и клюква. За килограмм просят от 11,90 рубля, но можно найти ягоду и за 13 рублей.

А еще на Комаровском рынке очень много грибов. По традиции, можно найти лисички. Цена на них в пятницу была 18 рублей за килограмм и, вероятно, она может измениться в выходные. Есть в продаже на развес и опята. Стоимость начинается от 6 рублей. Можно отыскать и маслята. Они также в изобилии. За килограмм просят от 12 рублей.

В продаже на рынке можно уже найти и первые мандарины. Продавцы говорят, что они сладкие и сочные. Но цена на них пока кусается - от 13 рублей за кило. Есть в продаже и первая испанская хурма от 24 рублей за килограмм. К слову, можно найти и узбекскую. Ее стоимость начинается от 13 рублей за килограмм.

Сейчас на рынке самый настоящий сезон тыквы. Цена начинается от 3 рублей за килограмм. Есть в продаже в большом количестве отечественные помидоры, но не только красные, а еще бурые и желтые. Можно найти цены как от 3 рублей за кило, так и по 10 рублей за килограмм. Предлагают также и огурчики. Правда, сейчас белорусские огурцы стоят от 7 рублей. А вот перец можно найти за 2 рубля за кило.

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