закрыть
20 октября 2023, пятница, 23:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили российскую «Нону»

  • 20.10.2023, 22:56
  • 1,840
ВСУ уничтожили российскую «Нону»

Десантники обнаружили, артиллеристы ударили.

Силы обороны Украины обнаружили позиции российской самоходной артиллерийской установки «Нона» и уничтожили ее.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Украинский разведывательный БПЛА «Аист-100» 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ «Нона».

Оккупанты пытались ее спрятать в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта. Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу пушек.

«Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин