ВСУ уничтожили российскую «Нону»
- 20.10.2023, 22:56
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Десантники обнаружили, артиллеристы ударили.
Силы обороны Украины обнаружили позиции российской самоходной артиллерийской установки «Нона» и уничтожили ее.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Украинский разведывательный БПЛА «Аист-100» 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ «Нона».
Оккупанты пытались ее спрятать в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта. Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу пушек.
«Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику», - говорится в сообщении.