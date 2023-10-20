ВСУ уничтожили российскую «Нону» 20.10.2023, 22:56

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Десантники обнаружили, артиллеристы ударили.

Силы обороны Украины обнаружили позиции российской самоходной артиллерийской установки «Нона» и уничтожили ее.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Украинский разведывательный БПЛА «Аист-100» 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ «Нона».

Оккупанты пытались ее спрятать в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта. Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу пушек.

«Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику», - говорится в сообщении.

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