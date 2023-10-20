Самую дорогую картину белорусского художника Сутина сняли с торгов 1 20.10.2023, 23:34

МАРК ШАГАЛ

А две работы Шагала ушли с молотка.

В пятницу, 20 октября, на площадке Sotheby’s прошел аукцион по продаже работ импрессионистов. Среди лотов заявлялись три работы уроженцев Беларуси — Марка Шагала и Хаима Сутина. Картина Сутина в итоге так и не попала на аукцион. На сайте аукционного дома написано, что лот изъяли, пишет Office Life.

Картину Хаима Сутина Paysage à la campagne à Céret («Сельский пейзаж в Сере») оценивали в 600 тысяч евро. Это был самый дорогой лот аукциона. По какой причине ее вдруг не оказалось на торгах, не уточняется.

Работу Марка Шагала Fleurs, poires et raisins («Цветы, груши и виноград») продали за 279 тысяч евро. Ее оценивали в 220 — 350 тысяч евро. А Les deux bouquets («Два букета») его же авторства нашла нового владельца за 317 тысяч евро (при оценке в 200 — 300 тысяч евро).

Слева направо: Хаим Сутин «Сельский пейзаж в Сере», Марк Шагал: Цветы, груши и виноград" и «Два букета». Фото: sothebys.com

Всего на аукционе продавали 46 работ, в том числе картины Рене Магритта, Густава Климта, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Покупателей нашли 30 картин на общую сумму чуть более 6 млн евро.

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