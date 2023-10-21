В РФ назначили нового командующего авиацией после отставки Суровикина 21.10.2023, 0:06

Виктор Афзалов

Кто им стал?

В России назначили нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами. Эту должность мог занять Виктор Афзалов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российское пропагандистское издание «РИА Новости».

«Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главкомом Воздушно-космическими силами РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что он якобы занял эту должность после того, как ушел в отставку Сергей Суровикин. О ней тоже официально не упоминали в Минобороны РФ.

Виктор Афзалов родился в 1968 году. Он был начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО, дослужился до начальника штаба — первого заместителя командующего армиями ВВС и ПВО.

В октябре 2022 года генерала Суровикина назначили командующим оккупационными войсками в Украине, а на должности главкома ВКС его подменил первый заместитель — Виктор Афзалов.

После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.

Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в РосСМИ появилась информация, что генерал задержала ФСБ.

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