В РФ назначили нового командующего авиацией после отставки Суровикина
- 21.10.2023, 0:06
Кто им стал?
В России назначили нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами. Эту должность мог занять Виктор Афзалов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российское пропагандистское издание «РИА Новости».
«Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главкомом Воздушно-космическими силами РФ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что он якобы занял эту должность после того, как ушел в отставку Сергей Суровикин. О ней тоже официально не упоминали в Минобороны РФ.
Виктор Афзалов родился в 1968 году. Он был начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО, дослужился до начальника штаба — первого заместителя командующего армиями ВВС и ПВО.
В октябре 2022 года генерала Суровикина назначили командующим оккупационными войсками в Украине, а на должности главкома ВКС его подменил первый заместитель — Виктор Афзалов.
После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.
Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в РосСМИ появилась информация, что генерал задержала ФСБ.