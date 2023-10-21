В Бресте задержали тренера по каратэ 21.10.2023, 1:36

Александр Евтихов

Якобы за съемки военной техники.

По информации «Медиазоны», задержанного зовут Александр Евтихов, на записанном силовиками видео он рассказывает, что работает тренером по каратэ. Ранее же был многократным чемпионом и призером по этому виду спорта.

Мужчине вменяют то, что он якобы снял на видео военную технику и выложил запись в «экстремистский» телеграм-канал.

Также задержанный «признается», что в 2020 году он якобы развешивал ленточки на столбах и знаках, расклеивал листовки вдоль дороги.

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