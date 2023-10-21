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В Бресте задержали тренера по каратэ

  • 21.10.2023, 1:36
В Бресте задержали тренера по каратэ
Александр Евтихов

Якобы за съемки военной техники.

По информации «Медиазоны», задержанного зовут Александр Евтихов, на записанном силовиками видео он рассказывает, что работает тренером по каратэ. Ранее же был многократным чемпионом и призером по этому виду спорта.

Мужчине вменяют то, что он якобы снял на видео военную технику и выложил запись в «экстремистский» телеграм-канал.

Также задержанный «признается», что в 2020 году он якобы развешивал ленточки на столбах и знаках, расклеивал листовки вдоль дороги.

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