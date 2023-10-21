Зеленский: В эти дни российские потери действительно впечатляют 21.10.2023, 4:13

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал детали рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, рассказал детали рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области 20 октября.

Глава государства отметил, что провел совещание с военными.

«Особый формат, узкий круг. О ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также в Донецкой области – прежде всего Авдеевка. Я благодарю всех наших ребят, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине. Обсудили также купянское направление в Харьковской области», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Николаеве провел совещание с руководителями области, города, военными и правоохранителями по «защите региона, инфраструктуры, портов, коридоров в Черном море».

«Проанализировали и социальные вопросы, которые важны для Николаева и городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды, которая дается городу, социальная поддержка людей, экономическая работа. Все то, что действительно требует внимания на всех уровнях власти», – отметил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что в ходе визита посетил украинских военных в госпитале Николаева, проходящих лечение после боевых ранений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».