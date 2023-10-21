В Слониме учительницу с 20-летним стажем осудили за хранение книги по истории
- 21.10.2023, 5:05
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Лукашисты не перестают удивлять абсурдными приговорами.
Согласно постановлению суда, слонимской учительнице назначен штраф в размере 10 базовых величин (370 рублей) с конфискацией персонального компьютера за то, что у нее была книга Анатолия Тараса «Краткий курс истории Беларуси IX—XXI вв.», пишет «Весна».
На судебном заседании женщина рассказала, что примерно в 2018 году приобрела краткий курс истории Беларуси в одном из книжных магазинов для дочери-школьницы. Летом она убиралась в квартире и, увидев эту книгу в хорошем состоянии, решила ее продать, как ненужную. Объявление было активно в течение двух месяцев.
Покупателей не нашлось, в связи с чем книгу она скорее всего сдала в макулатуру. О том же, что книга признана «экстремистским материалом», даже не подозревала, отметила слонимчанка в суде.