Путин хотел пошутить об ATACMS, но опозорился неадекватным поведением 21.10.2023, 8:17

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Эксперт объяснил несуразный выпад диктатора.

Путин, комментируя прибытие в Украину ракет ATACMS, пытался иронизировать это, мол, зачем нам дальнобойное оружие, если война якобы проиграна. Однако война давно проиграна как раз в случае самого «шутника».

Так ситуацию прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии «24 каналу».

Он подчеркнул, что победы Россия не одержит, но это не значит, что немедленно наступит капитуляция страны-агрессора. Именно для того, чтобы финальная стадия завершилась, Украине и нужны ракеты ATACMS.

«Путин говорил, что ракеты не страшны, но уже первое их использование пришлось на аэродромы и уничтожило 9 боевых вертолетов, повредило взлетные полосы и многое другое», — напомнил Игорь Яковенко.

Он добавил, что кремлевский руководитель дальше ведет себя так, будто ожидает успеха, хотя на самом деле он давно уже все проиграл.

Оккупационная армия несет на фронте безумные потери. Только за 19 октября ВСУ ликвидировали 1380 захватчиков и около 500 единиц техники. Однако Путин продолжает делать вид, что все идет по плану и, похоже, сам в это верит.

«Есть проблема, которую трудно определить до конца – это насколько сильно Путин находится в информационном бункере. Он действительно может думать, что все идет по плану, потому что ему так докладывают», – предполагает Яковенко.

Вероятно, именно поэтому российский диктатор начал войну, потому что искренне верил, что украинской армии вроде бы не существует, украинцы сразу сдадутся и будут радостно встречать оккупационные войска.

Напомним, 17 октября Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине. Тогда было уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

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