Сотрудника Новополоцкой колонии, который «беседовал» с Бабарико, отправили за решетку 2 21.10.2023, 8:32

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Месть или превышение полномочий?

В июне Ушачский суд приговорил к лишению свободы экс-сотрудника Новополоцкой колонии Игоря Петрова. Подробности рассказала «Наша Ніва».

По информации «Нашай Нівы», ему назначили шесть лет колонии. Инициатива Dissidentby, которая помогает политзаключенным, сообщает, что Петрова приговорили к 4 годам колонии, штрафу в 13 тысяч рублей и отправили отбывать наказание в «Витьбу».

33-летний Игорь Петров родом из Полоцка, но в последнее время жил в соседнем Новополоцке. Учился в Полоцком государственном университете. В 2014-м, после окончания университета, Петров поступил в милицию и до декабря 2014-го доучивался на офицера. После этого ему присвоили звание лейтенанта и назначили начальником отряда в Новополоцкий лечебно-трудовой профилакторий №8.

В 2016-м он дослужился до старшего лейтенанта. А через год его перевели в исправительную колонию №1 в Новополоцке на должность начальника отряда.

На рубеже 2022-го и 2023-го Петрова арестовали. Его обвинили в превышении полномочий. По информации «Нашай Нівы», он избил заключенного.

Дело на надзирателя завели по ч. 3 ст. 426 — «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженных с насилием, пытками потерпевшего или применением оружия или специальных средств».

«Привозили в колонию. Уже в наручниках»

— Я удивился, когда узнал, что Петрова арестовали. То, в чем его обвинили, происходит в колонии постоянно, — рассказал «Нашай Ніве» бывший узник колонии №1. — Человека ставят на растяжку и бьют по ногам, чтобы их растянуть в разные стороны. Петров сделал то же самое, и у заключенного случился разрыв сухожилия — так говорили. Произошло это в столовой с пожилым мужчиной. После этого заключенного забрали в тюремную больницу. Заключенный вскоре вышел по прошествии срока, родственники написали заявление, и Петрова отстранили от работы, а после арестовали. Привозили в колонию уже в наручниках на следственные действия. Незадолго до этого в ИК-1 был «разбор полетов», мол, кто есть кто, и сотрудников даже водили на полиграф. Там такая атмосфера, что не только зеки доносят, но и сотрудники постоянно стучат. После того как арестовали Петрова, уволили и еще людей. Говорят, что некоторых за политику, кто как-то высказывался или ставил подписи за альтернативных кандидатов.

«Бывалые говорили, что хороший мужик»

Бывший узник ИК-1 так описал характер Петрова:

— Во-первых, он был высокомерным с заключенными. Все, кто сидел в ИК-1, знают, что у него был предрассудок о чистоте бритья. Мог написать рапорт, даже если человек чисто и гладко выбрит, но что-то ему не понравится. И когда ждали Петрова с проверкой, то все знали, что нужно чуть ли не кожу соскрести. Мог вызвать человека из ряда и пальцем даже провести. Особенно от этого страдали люди, у которых черный волос.

Но есть и другая сторона. Например, когда я только приехал в колонию, еще в «карантине», то немного знал о том, как там что работает. [Бывший] начальник колонии, Пальчик, сразу поставил меня «на унитазы» — это позорная повинность, которая автоматически переводит в низкую касту. Так вот, когда Петров меня вел на работу, сразу сказал мне, что я «попал», дал ручку и листок: «Пиши отказ». Даже не спрашивал, знаю ли я или нет, к чему это приведет.

С Петровым можно было договориться, во многих случаях он относился по-человечески. К примеру, идешь в баню помыться, а она раз в неделю, и боишься, что не успеешь на оценку по профилактическому учету. Подходишь к Петрову, объясняешь ситуацию, и он говорит, что ничего страшного.

Из отличительного — Петров относительно лояльно относился к политзаключенным. Он им не делал подлостей. При мне даже давал одному из политических хорошую характеристику. Ходили слухи, что он даже пытался некоторых из них отстоять, когда их собирались «закрывать» в ШИЗО.

Любил вызывать людей на беседы. Он расспрашивал, почему меня посадили. В личных разговорах не высказывал своих политических взглядов, хотя на публику всегда выставлял себя «патриотом» и хвалил Лукашенко. Вызывал он на такие беседы и политических, в том числе, говорили, Виктора Бабарико — топ-узника колонии.

Бывалые заключенные тогда говорили, что, мол, неважно, что он цепляется к бритью, зато «Петров нормальный мужик».

Собеседник «Нашай Нівы» подчеркнул, что избиением узников в колонии занимались «контролеры» — так называют охранников. Офицеры, вроде Петрова, обычно в таком не участвовали. Он не исключил, что Петрову могли за что-то отомстить.

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