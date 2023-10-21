Песков вскипел, словно чайник Телеграм-канал «СерпомПо»

21.10.2023, 8:35

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Байден положил карту, а Кремлю крыть нечем.

Старина Джо походя, словно галстук поправил, обличил двух «героев нашего времени» - ХАМАС и Путина, крепко связав их лентой в один «букет»: «Мы не можем и не позволим победить террористам, таким как Хамас, и тиранам, таким как Путин. Я отказываюсь позволить этому случиться». И пояснил: «ХАМАС и Путин - разные угрозы, но есть нечто общее. И те, и другие хотят полностью уничтожить демократию».

Это легкое дуновение риторического ветерка из Америки, вызвало возмущение пресс-секретаря Дмитрия Пескова, которого журналисты немедленно протроллили вопросом, ожидая какой-нибудь экзотики.

Песков вскипел, словно чайник: «Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента».

Про Россию речи не было, поэтому нечего ее поминать всуе. Речь шла только о Путине. Страна же наша изгажена начальником Пескова так, что «мама не горюй» - она пострадавшая.

Из слов Пескова получается, что дело только в риторике, а не в сути дела. То есть, он что имеет в виду, что Путин – тиран, но не надо было так его называть?

Если же Путин не тиран, то кто он? Отчего Песков не обозначил? Президент? Но президент – это тот, кто меняется на выборах, покидает власть. Как, например, в Америке – Клинтон, Буш, Обама, Трамп. Для того же, кто бессменно сидит наверху четверть века, нужно бы Пескову подобрать какое-то иное определение.

Пока же получилось, что Байден положил «карту» Тиран, а Пескову мусолит в руках колоду и покашливает – крыть нечем.

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