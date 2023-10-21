Украинский дрон вызвал зрелищную детонацию российской ТОС 1-А «Солнцепек» 21.10.2023, 8:40

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Супер-взрыв показали на видео.

Бойцы 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС 1-А «Солнцепек» на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.

«На Донетчине бойцам 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка удалось обнаружить и уничтожить с помощью FPV-дрона тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А «Солнцепек» российских оккупантов. Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобаррических боеприпасов, вероятно, только и оставшейся от вражеского экипажа», - говорится в комментарии к видео.

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