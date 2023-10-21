закрыть
21 октября 2023, суббота, 8:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон вызвал зрелищную детонацию российской ТОС 1-А «Солнцепек»

  • 21.10.2023, 8:40
  • 1,222
Украинский дрон вызвал зрелищную детонацию российской ТОС 1-А «Солнцепек»

Супер-взрыв показали на видео.

Бойцы 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС 1-А «Солнцепек» на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.

«На Донетчине бойцам 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка удалось обнаружить и уничтожить с помощью FPV-дрона тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А «Солнцепек» российских оккупантов. Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобаррических боеприпасов, вероятно, только и оставшейся от вражеского экипажа», - говорится в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин