Кремлевский прогиб Владимир Шевчук, «Апостроф»

21.10.2023, 8:53

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Почему Путин расшаркивается перед Си.

Визит российского диктатора Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь», где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в очередной раз подчеркнул тотальную зависимость Москвы от Пекина. Глава КНР, невзирая на международный ордер на арест Путина, встретил бункерного агрессора с почестями, что явно демонстрировало, как минимум, прохладное отношение к решению Международного уголовного суда и западным политическим институтам в целом. Выступая на форуме, Си Цзиньпин в очередной раз заявил, что его не устраивает существующий мировой порядок, первую скрипку в котором играет коллективный Запад, дав понять, что готов и далее натравливать на США своих «шестерок» в лице Путина и Ким Чен Ына, но открыто лезть в войну против Украины и тем более на прямое столкновение со Штатами Пекин не намерен.

Раболепие по-пекински

Визит в Пекин стал вторым случаем, когда Путин покинул территорию России после того, как Международный уголовный суд вынес ордер на его арест. Первая поездка состоялась, когда Путин по дороге в Пекин посетил столицу Кыргызстана – Бишкек. Там он участвовал в саммите СНГ, до этого пропустив саммит стран БРИКС в Южной Африке, где первую скрипку играл Пекин, и саммит G20 в Индии, где дирижировали страны Запада.

На этот раз председатель Си собрал на форуме «Один пояс – один путь» лидеров около 20 стран и более 100 делегаций, преимущественно из Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, на саммите в Пекине. Приехали даже представители Талибана. Пекин продолжает линию по консолидации стран так называемого Глобального Юга вокруг китайской стратегии формирования альтернативного геоэкономического порядка, которая была обозначена на летнем саммите БРИКС.

В качестве основного аргумента Си Цзиньпин использует факт того, что Китаю удалось преодолеть последствий пандемии COVID-19, а экономика перешла к более уверенному росту, нежели ранее предполагали западные аналитики. Причинами такого роста, в том числе, стали агрессивная экспансия Китая на российские рынки, которые опустели после ухода западных компаний и брендов, а также активная выкачка российских ресурсов.

Двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина на полях форума длилась около трех часов. Председатель Си Цзиньпин, назвав Путина «старым другом», представил инициативу создания «альтернативной модели развития для мира», настаивая, что такая модель «заложила новые основы для международного сотрудничества».

Си Цзиньпин также выразил радость по поводу «углубления политического доверия» между Китаем и Россией, а также их «плотной и эффективной стратегической координации».

В ответ Владимир Путин раболепно обозначил «глубокую приверженность» России Китаю и приветствовал внешнеполитическую инициативу Си Цзиньпина, отметив, что она «ориентирована на формирование более справедливого и многополярного мира».

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай выступает против политики односторонних санкций, экономического давления, разрыва и прерывания цепей поставок.

«Рассматривать развитие других как угрозу или воспринимать экономическую взаимозависимость как риск не улучшит собственную жизнь или не ускорит развитие», - настаивал Си Цзиньпин, явно указывая на политику Белого дома.

Администрация Байдена в ответ на сомнительные решения Пекина вводит ряд торговых ограничений, среди которых наиболее болезненным для Поднебесной является ограничения высокотехнологичного экспорта и полупроводников. Без специализированных процессоров Китаю будет сложнее развивать технологии, связанные с использованием искусственного интеллекта.

Снова облизал Си

Глава Китая в ходе своих выступлений не произнес ничего принципиально нового. Курс на построение «биполярного мира» заложен в программных документах Компартии Китая, которые были отредактированы под политику Си Цзиньпина на последних съездах.

«Все, что говорил Си Цзиньпин, вообще не имеет никакого отношения к Путину и его интересам. Глава Китая обращался именно к коллективному Западу и конкретно к руководству США. Интерес Пекина - в пересмотре глобальных правил игры, получение, как минимум, блокирующего пакета «геополитических акций» в определении мировой повестки. Кремль и Путин тут выступают в роли инструментов. Конечно, Путину хотелось бы вовлечь Пекин в «холодную войну» с американцами и даже в собственную войну против Украины, но у Пекина интерес в том, чтобы играть в долгую, а не спасать проигрывающего Путина», - пояснил «Апострофу» глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Путин, услышав от председателя Си о построении «нового мирового порядка», окончательно утратил над собой контроль. На итоговой пресс-конференции он «облизал» китайских «партнеров» с головы до ног, назвав Тайвань «второй частью Китая».

И конечно же Путин не мог не обойти стороной Украину. Предоставление Украине ракет ATACMS он назвал ошибкой США и «втягиванием в конфликт», пригрозив, что РФ будет осуществлять некий визуальный контроль и «контроль с помощью оружия» за происходящим в Средиземном море. В итоге получилось, что Путин в роли второсортного сателлита пекинского «хозяина» угрожал Вашингтону и Брюсселю.

«Путин – клиент Китая, который заинтересован в том, чтобы Москва как можно дольше была в таком зависимом положении. Си не нужна победа Кремля в Украине, но и быстрое поражение россиян ему невыгодно. Путин сейчас очень боится, что Пекин из экономических соображений пойдет на нормализацию отношений с Вашингтоном. Путину нужны деньги и оружие, но крайне сомнительно, что Пекин пересечет самые важные красные линии – начнет открыто помогать российскому ВПК или открыто поставлять оружие россиянам. Вооружения поставляет другой клиент Китая – КНДР, - но в весьма ограниченных масштабах. В том числе, потому что Пекин держит открытой дверь для компромиссов с Вашингтоном», - говорит «Апострофу» глава Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Кремлевский диктатор и глава КНР не уделили внимания в своих официальных выступлениях вопросам российской агрессии против Украины, ситуации на Ближнем Востоке и противостоянию Израиля с ХАМАС. Единственным лидером на форуме в Китае, который упомянул о войне между ХАМАС и Израилем, был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который призвал стороны к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Как правильно доить Путина

Тему войны против Украины на встрече с Путиным поднимал одиозный венгерский премьер Виктор Орбан, назвав кремлевскую агрессию против нашей страны «военной операцией». Такая установка слово в слово повторяет нарративы кремлевской пропаганды о том, что на территории Украины Кремль проводит «специальную военную операцию».

Виктор Орбан давно транслирует пророссийские нарративы, выступает против помощи Киев и настаивает, что Будапешт будет блокировать внешнеполитические инициативы Украины до тех пор, пока в нашей стране якобы будут «ущемляться» права этнических венгров.

«Говорить Путину «приятные слова» – это весьма выгодный геополитический бизнес, приносящий явные материальные преференции. В этом плане в поведении Виктора Орбана нет ничего принципиально нового. За эти слова о «военной операции» с ним уже скорей всего рассчитались выгодными ценами газ, нефть или очередные «плюшками» от Росатома, который строит на территории Венгрии атомную электростанцию. Тут нет ничего нового, аналогичную прагматичную позицию в отношении Путина занимает и Реджеп Эрдоган. Если с геополитического изгоя можно состричь солидный кусок «шерсти», то почему бы и нет», - отметил в комментарии «Апостофу» политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Правительство Венгрии категорически отказывается сокращать зависимость от российских энергоносителей, а также демонстрирует готовность углублять сотрудничество с Росатомом. В планах Будапешта российский монополист построит два новых реактора на атомной электростанции «Пакш» до 2030-2031 года. Неважно, что с Орбаном или Путиным будет к тому времени, главное, что россияне раскошеливаются и предлагают мега-выгодные условия уже сейчас.

В целом, тенденция – на лицо. Кремль усиленно подпитывает экономику Китая, а также поддерживает единственного лояльного себе члена Евросоюза в ущерб собственному благополучию. Учитывая такой геоэкономический фон, весь форум в Пекине свелся к тому, что председатель Си и Виктор Орбан показывали лидерам Глобального Юга, как правильно и с выгодой использовать Путина, который, напав на Украину, сам себя загнал в ловушку.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

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