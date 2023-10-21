Генерал ЦАХАЛа: Армии Израиля готовится к следующему этапу войны 21.10.2023, 9:15

Озвучены сроки и подробности операции против ХАМАС.

Армия обороны Израиля готовится к следующему этапу войны, операция против боевиков ХАМАС может продлиться еще несколько недель.

Об этом заявил представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщает Sky News.

«Война Израиля с ХАМАСом продлится еще много недель, впереди нас ждут трудные времена», - заявил Хараги.

Отвечая на вопрос о возвращении захваченных боевиками ХАМАС заложников, он подчеркнул, что ЦАХАЛ изучает все варианты, которые могли бы гарантировать их безопасное возвращение.

«ЦАХАЛ продолжит делать все возможное, чтобы вернуть тех, кто пропал без вести», - добавил представитель армии Израиля.

По оценкам неназванных военных источников, в Секторе Газа удерживаются около 200 человек, в том числе 30 детей и 20 человек старше 60 лет.

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