Охлобыстин не хочет на Колыму Александр Невзоров

21.10.2023, 9:36

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Александр Невзоров

Но «Ролексов» на всех не хватит.

Не факт, что сказанное Гурулевым - это уже утвержденный «план Кремля» и завтра расстреляют всех рыдающих интеллигенток, гламурщиков и «иноагентов».

Но мыслишки - «уничтожить 20% неблагонадежного населения» - уже присутствуют у всех без исключения «патриотов».

Более того, это необходимо для дальнейшего процветания режима.

Но!

Проблема с исполнителями.

Сами Гурулевы и Охлобыстины не готовы на колымских морозах дробить головы профессорам и режиссерам.

Им, конечно, ужасно хотелось бы обрызгаться мозгами «врагов режима», но в новом ГУЛАГЕ, даже для надзирателей и палачей трудно создать комфортные условия.

Нужны реальные, незатейливые каратели, готовые терпеть отсутствие удобств, грязь и холод.

А где их взять?

Люди-то стали лучше! Они уже не готовы за палку твердокопченной колбасы проводить массовые казни и пытки. Современные палачи, за свою работу захотят недвижимость на Рублевке, «Ролексы» и «Мерсы» казненных.

А путинская «вертикаль», часики с трупов хотела бы обдирать сама.

Только по этой причине «проблема 20%» еще ждет своего решения.

Александр Невзоров, t.me

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