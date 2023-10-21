Охлобыстин не хочет на Колыму
- Александр Невзоров
- 21.10.2023, 9:36
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Но «Ролексов» на всех не хватит.
Не факт, что сказанное Гурулевым - это уже утвержденный «план Кремля» и завтра расстреляют всех рыдающих интеллигенток, гламурщиков и «иноагентов».
Но мыслишки - «уничтожить 20% неблагонадежного населения» - уже присутствуют у всех без исключения «патриотов».
Более того, это необходимо для дальнейшего процветания режима.
Но!
Проблема с исполнителями.
Сами Гурулевы и Охлобыстины не готовы на колымских морозах дробить головы профессорам и режиссерам.
Им, конечно, ужасно хотелось бы обрызгаться мозгами «врагов режима», но в новом ГУЛАГЕ, даже для надзирателей и палачей трудно создать комфортные условия.
Нужны реальные, незатейливые каратели, готовые терпеть отсутствие удобств, грязь и холод.
А где их взять?
Люди-то стали лучше! Они уже не готовы за палку твердокопченной колбасы проводить массовые казни и пытки. Современные палачи, за свою работу захотят недвижимость на Рублевке, «Ролексы» и «Мерсы» казненных.
А путинская «вертикаль», часики с трупов хотела бы обдирать сама.
Только по этой причине «проблема 20%» еще ждет своего решения.
Александр Невзоров, t.me