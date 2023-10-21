Об этом Скабеева и Соловьев не расскажут в прайм-тайм Александр Коваленко

21.10.2023, 9:48

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Александр Коваленко

Российской пропаганде следует задаться двумя вопросами.

«Госкорпорация «Ростех» заявила о том, что были завершены госиспытания 152-мм САУ 2С35 «Коалиция».

Тут следует упомянуть о том, что данная САУ, которую разрабатывали и проект не единожды пересматривали с 2006 года, в войска стала поступать с 2015-го, то есть - до завершения госиспытаний. И за этот период, с 2015 года, войска рф получили 12 САК «Коалиция-СВ». То есть, 2 батареи или дивизион... За 8 лет.

Конечно, российской пропаганде следовало бы задаться вопросом, почему проблемная и очень корявая САУ, с крайне придирчивой к снарядам пушкой 2А88, вдруг, внезапно, завершила госиспытания вот прямо сейчас.

Но, куда интереснее и другой вопрос - где ее будут производить. Ведь за последние несколько лет, даже производство САУ Мста-С скатилось до банального снятия с консервации, ремонта и модернизации по кругу, в количестве до дивизиона в год.

Но, об этих отрезвляющих фактах Скабеева и Соловьев не расскажут в прайм-тайм. А так, да, «сверхдержава» наносит ответный удар!

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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