Путин цепляется за последнюю надежду 1 Максим Розумный

21.10.2023, 10:15

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Россия осталась на обочине китайского «пути».

Побеседовали. Официальные сообщения о результатах встречи Путина и Си Цзиньпина скупы и банальны. Путин заявил, что отношения двух стран достигли невиданного ранее уровня и выразил надежду, что они будут развиваться и дальше, особенно подчеркнув сферу энергетики. Это означает, что Россия цепляется за последнюю надежду стать сырьевым дополнением к китайской экономике. Но и в этой сфере россиянам придется сразиться за внимание «старшего брата». Ведь у Китая есть гораздо лучше предложения, чем ненадежная «Сила Сибири». Ведь рядом есть огромные газовые месторождения Туркменистана и Ирана. Кстати, именно эти две страны вошли в суходольный транспортный коридор, решивший строить Китай в Европу. Вместе с Турцией, кстати.

Поэтому если уж говорить о формальном поводе для встречи – третий форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь», то Россия, очевидно, осталась на обочине этого пути. Конечно, какой может быть «коридор» в Европу через Россию?

Впрочем, для Путина это сегодня далеко не главное. Ему нужно как-то сохранить лицо. Для этого нужно добиться хоть какого-нибудь приемлемого результата в войне с Украиной. Поэтому сегодня критически важны поставки китайских дронов и другой продукции военного назначения из Китая. Следовательно, нужно доказывать свою лояльность, объясняя китайскому брату свои действия, которые в последнее время не могут не разочаровывать Си. Авансом китайский лидер похвалил Россию за «избранный путь национального возрождения» и «защиту государственного суверенитета». Это значит, что Москва не должна ни в коем случае бежать договариваться с Западом раньше, чем это сделает сам Пекин. Наверное, Путин приезжал, чтобы это твердо пообещать.

Другая цель поездки Путина – выйти наконец из международной изоляции. После того, как российский президент фактически отказался принимать на саммите БРИКС Южную Африку, возможность побывать ему с официальным визитом в «дальнем зарубежье» разглашается российской дипломатией как большой успех.

Максим Розумный, «Фейсбук»

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