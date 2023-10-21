«Победителей не судят»: Буданов рассказал о собственных боевых выходах 21.10.2023, 10:23

Глава ГУР лично участвовал в операциях на линии фронта.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, зачем лично ездит на линию фронта. По его мнению, подобные визиты поднимают дух бойцов.

Что касается боевых выходов, по словам Буданова, главным критерием их целесообразности является положительный результат. Об этом глава военной разведки рассказал в фильме Дмитрия Комарова. «Год. Харьковщина. Часть 4».

В разговоре с журналистом Буданов подтвердил, что не раз за время полномасштабного вторжения в Россию ездил на линию фронта и участвовал в некоторых боевых операциях. По его словам, он делает это, чтобы поднять дух украинских воинов.

«Иногда оно (присутствие. – Ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов. – Ред.)», – отметил глава украинской разведки.

Вопрос об оправданности рисков, ведь если с ним что-нибудь случится и в разгар войны разведка останется без руководителя, Буданов назвал «риторическим».

«Что раньше появилось: яйцо или курица? Это куда-то в таком же направлении», – привел он собственную аналогию к вопросу Комарова.

По словам Буданова, критерий для определения целесообразности его личного участия в боевых операциях один: если удалось достичь положительных результатов – все было сделано правильно. Отсутствие такого результата свидетельствует о допущенных ошибках.

«Победителей не судят – давняя мудрость, но она верна», – добавил глава военной разведки.

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