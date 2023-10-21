«Он заметил мой взгляд и стал объяснять: вообще я нормально выгляжу, просто приехал из деревни» 1 21.10.2023, 10:38

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Белорусы поделились историями необычных знакомств.

Елена познакомилась с будущим мужем в тот день, когда он возвращался с похорон дедушки. Парень показался ей угрюмым и депрессивным, она намеренно оставила ему неправильный номер телефона, но случай все равно свел их вместе. Алеся приехала на чужой машине на заправку — она даже представить себе не могла, что встретит там любимого человека. А Мария несколько лет назад пыталась пристроить брошенного котенка. Нового хозяина так и не нашла, зато познакомилась с девушкой, которая впоследствии стала ее близкой подругой, пишет onliner.by.

«На нем были кошмарные вязаные носки. С дырками!»

Дмитрий и Елена жили в одном районе Могилева, но встретились в центре города. Девушка гуляла с подружкой, а парень, как выяснилось, пытался развеяться после похорон дедушки. В тот день никто не мог подумать, что за этим знакомством последует свадьба и 18 лет совместной жизни.

— Мы с подружкой были в очень хорошем настроении, громко общались, веселились. Парень подошел, рассказал, что возвращается с похорон, и спросил, можно ли погулять с нами. Мы согласились. Потом выяснилось, что нам с Димой ехать в один район — он у нас называется «Восьмой кирпичный». Было уже темновато, и Дима вызвался меня проводить до дома.

Не могу сказать, что будущий муж мне тогда понравился — какой-то угрюмый, депрессивный, я много шутила, а он — нет. Хотя понятно, что это был не самый веселый день в его жизни. Когда подъехали к моему дому, я увидела, что Дима очень замерз, и пригласила к себе попить чая. Сделала это просто из вежливости, как парень он меня совсем не зацепил…

Зашли домой, снимаем обувь, и я вижу на нем какие-то кошмарные вязаные носки… Они были огромные, старые, с каким-то дырками. Помню, что он заметил мой испуганный взгляд и стал объяснять: «Вообще я нормально выгляжу, просто приехал из деревни…» Мы попили чая, и я решила, что больше никогда не хочу его видеть. Когда Дима спросил мой номер телефона — я просто из головы взяла какие-то цифры и написала их на бумажке.

А дальше случилось самое интересное. На следующий день я пошла гулять с другой подружкой и рассказывала ей эту смешную историю про парня и вязаные носки. И тут вижу, что нам навстречу идет он! Выглядел уже прилично, совсем не так, как при первой нашей встрече. Я не могла сделать вид, что его не знаю. Мы прогулялись втроем, вечером он снова проводил меня домой, и я призналась, что в первый раз дала неправильный номер телефона. Мы стали часто встречаться и понравились друг другу.

Не могу сказать, что между нами сразу вспыхнули яркие чувства, но я открыла для себя очень много положительных черт в этом человеке. Он оказался спокойным и рассудительным, а еще хозяйственным — может и розетку поменять, и обои дома поклеить. В юности ведь как бывает: ты смотришь в первую очередь на внешнюю сторону, на юмор, на умение общаться. А на какие-то неочевидные вещи внимания не обращаешь.

Познакомились мы осенью, а уже в декабре, когда праздновали Новый год с моими родителями, Дима сделал мне предложение. Я взяла время «на подумать», но слишком долго не тянула. Уже в феврале мы расписались — получается, спустя несколько месяцев после знакомства. С тех пор прошло 18 лет. Я очень благодарна судьбе за то, что мы случайно когда-то встретились на улице.

«Мы не планировали ехать на эту заправку и могли запросто разминуться»

Алеся не считает себя заядлым автомобилистом и чаще ездит на общественном транспорте. Но так случилось, что машина бывшего мужа простаивала, поэтому минчанка стала время от времени ее брать. Однажды возвращалась с тренировки домой и заехала на заправку, где ее ждала очень важная встреча.

— Это была заправка рядом с работой, на которой я никогда до этого не заправлялась. Не знаю, почему в тот день я решила заехать именно туда. Вроде как и бензина было еще достаточно, можно было спокойно заправиться утром.

Приезжаю и вижу, что две колонки заняты, становлюсь возле третьей. Заправляюсь и параллельно смотрю в телефон, отвечаю на сообщения. Поднимаю голову, смотрю: а рядом стоит мой старый знакомый. Близко мы с ним никогда не общались, но я всегда считала, что это приятный, добрый и веселый молодой человек. Как мужчину я его не оценивала раньше, потому что он меня на десять лет младше.

Мы разговорились, и он очень забавно пошутил тогда: «Ты такая красная сейчас, как моя машина». Почему я покраснела? Даже не знаю. Просто он смотрел на меня с такой широкой и доброй улыбкой, а я была рада его видеть, просто светилась от счастья.

Мы оба заправились, потом отъехали от колонки и еще немного пообщались. Он попросил мой номер, и после этого у нас завязались отношения. Важно отметить, что в тот день я была в спортивном костюме, то есть «не при параде». Но его это не смутило.

Уже позже выяснилось, что мой любимый человек никогда раньше тоже не заезжал на эту заправку. В тот вечер он был расстроен и убивал время, потому что не хотел ехать на одну неприятную встречу. И тут встретилась я. Мы уже полтора года вместе, абсолютно не конфликтуем, уважительно относимся друг к другу.

Разница в возрасте никого не смущает — мне даже кажется, что он намного мудрее и старше меня психологически.

Я до сих пор считаю, что это удивительное совпадение, потому что нас свели считаные секунды! Там было очень много машин, и мы могли легко разминуться. Но видимо, нам суждено было встретиться.

«Искала нового хозяина для котенка, а нашла подругу»

Мария из тех, кто не может пройти мимо брошенного котенка. Многим знакомо это чувство, когда «сердце кровью обливается» и хочется найти хоть какой-то способ помочь животному. Два года назад такая ситуация помогала девушке найти подругу.

— Сразу оговорюсь: я не волонтер, а скорее помощник волонтера. Я подписана в Instagram на волонтерские профили и там помогаю скорее своей активностью и деньгами. Интересуюсь темой бездомных животных и окружение свое просвещаю по этой теме.

В декабре 2021 года я нашла котенка в подъезде дома, куда переехала за пару месяцев до этого. Он прятался от мороза, мне было очень жалко на него смотреть. К тому времени у меня уже жила кошка на бесплатной передержке и по финансам двоих я бы не потянула. Я не знала, что делать, и написала в домовой чат с просьбой о помощи. Мне ответили, что «всем не поможешь» и «ах, вот кто нагадил мне на коврик». Пришлось самостоятельно искать найденышу новый дом.

Я разместила несколько объявлений, но хозяева долго не находились. Спустя месяц я так привыкла к этой забавной девчонке, что, когда звонили с незнакомого номера, внутренне надеялась, что это не по объявлению.

В один из дней со мной вышла на связь девушка, рассказала, что живет в моем подъезде на другом этаже. Спросила, чем помочь. Я попросила ее купить корма. В оговоренный день она пришла ко мне с очень большим количеством влажного корма и фруктами для меня. Я в благодарность угостила ее пирогом. Так мы и познакомились. Веронике, как и мне, оказалась очень близка тема помощи животным. Это первое и главное, что нас объединяет, но не только.

Я очень люблю наши задушевные посиделки за чаем! Мы такие разные, но нам друг с другом всегда интересно. Если кому-то нужна помощь, мы обязательно поможем друг другу. Я даже знакома с ее мамой. Летом я помогала ей мыть найденную кошку, я уже опытная в этом деле.

Мне было очень жаль переезжать из этого дома. Хотелось забрать с собой такого замечательного друга. Все же не так легко в современном мире подружиться с соседкой. Но мы до сих пор очень близко общаемся, и я безмерно ей благодарна за ту помощь и слова поддержки, которые я от нее получила.

Вот так зимой я совершенно случайно обрела двух хороших подруг — Веронику и кошку Люсю.

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