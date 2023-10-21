Минские блогеры снимают смешные и душевные видео на миллионы просмотров 4 21.10.2023, 11:08

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В чем секрет их популярности?

В прошлом году одно из видео минчан Елизаветы и Андрея Артеменко внезапно набрало больше 1 миллиарда просмотров, блогеры из некоторых других стран даже снимали на него ремейки. Но у пары много других забавных и милых роликов о семейной жизни и буднях белорусов, которые набирают сотни тысяч и миллионы просмотров и комментарии в стиле «Это прямо мы с мужем!».

Ребята много и хорошо шутят про жизнь, за ними в ТikTok наблюдают почти 260 тысяч пользователей. У Лизы и Андрея много видео о ситуациях, с которыми хотя бы раз в жизни сталкивался каждый, пишет zerkalo.io.

Кто не вспоминал, стоя в душе, что забыл взять полотенце или чистое белье? Или не пробирался на кухню за едой посреди ночи? А помните эти, кажется, бесконечные инструкции для лекарств?

В топе тем для небольших видеоскетчей у блогеров Артеменко, — семейная жизнь и совместный быт. Они находят, над чем поиронизировать в простом мытье посуды или походе в магазин за продуктами. Кстати, некоторые их видео поймут однозначно только белорусы или те, кто часто бывал в нашей стране, разбирается в «локальных» шутках и сходу узнает пачку печенья «Слодыч» или «Спартак».

Еще часто пара радует подписчиков милыми и душевными видео об отношениях. Лиза и Андрей показывают и как поддерживают, и как по-доброму смешат и подкалывают друг друга.

Тем, кто давно подписан на ребят, известны их забавные видео про любовь к танцам. Эти двое готовы танцевать где угодно и когда угодно, а все остальное — неважно!

А вот несколько идей, какие забавные ситуации вы можете попробовать повторить со своей второй половиной, повеселиться и заодно посмотреть, какой будет реакция. Как думаете, ваши отношения пройдут проверку испытанием «кладу в корзину в магазине все, что попадается под руку»?

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