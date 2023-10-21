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В армии Израиля жестко ответили Грете Тунберг за поддержку палестинских боевиков

  • 21.10.2023, 11:11
  • 7,126
В армии Израиля жестко ответили Грете Тунберг за поддержку палестинских боевиков

Заявление озвучил представитель ЦАХАЛ.

В армии Израиля не только жестко ответили экоактивистке Грете Тунберг за поддержку Палестины, но и отметили, что все, кто после этого фото останутся её сторонниками, будут сторонниками и терроризма.

Представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар в комментарии Politico (перевод — УНИАН) прокомментировал ситуацию.

«Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и «Исламского джихада», будто их и не существовало», - сказал он.

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