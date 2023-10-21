Названы самые модные среди белорусов профессии

Названы самые модные среди белорусов профессии3
- 21.10.2023, 11:21
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И это уже не программисты.
В Беларуси составили рейтинг модных профессий, на которые стали чаще переобучаться жители страны.
И, как это ни парадоксально, рейтинг возглавили не «айтишники», пишет tochka.by.
ТОП-3 модных профессий
Как показало исследование компании GeekBrains, в топ-3 вошли менеджер маркетплейсов, цифровой дизайнер и разработчик игр.
Так, спрос на обучение менеджеров по работе с маркетплейсами за два года взлетел в шесть раз. Судя по всему, бурный рост продаж на платформах способствовал успеху специальности.
Значительно вырос спрос на профессию цифрового дизайнера, который занимается визуалом для мультимедийных проектов.
Стало востребовано 3D-моделирование: белорусы учатся создавать трехмерные объекты, текстуры, освещение, материалы и анимацию.
Кто еще в топе?
В пятерку вошли еще две профессии для создателей игр – разработка на Unity и на Unreal Engine.
Интерес к ним остается стабильно высоким, причем особенно активно на них стали учиться с марта 2022-го.
Спрос на программистов идет вниз
И если в начале прошлого года почти все хотели выучиться на программистов, то теперь интерес к профессии стал снижаться.
Среди белорусских компаний сократился спрос на «кодеров», однако профессия востребована за рубежом и в формате фриланса.
Больше всего снизился интерес к обучению на тестировщика.
Перспективные направления в программировании
В то же время выросло число тех, кто хочет заниматься машинным обучением и кибербезопасностью. Спрос на эти специализации будет увеличиваться в ближайшие годы. Стала более востребована и 1C-разработка.
Из других популярных языков программирования – Python, C++ и Java.
Мнение эксперта
Как отмечают специалисты, белорусы обычно задумываются о новой профессии в начале весны и осени.
«На эти месяцы приходится пик запросов на обучение, который сменяется ожидаемым спадом в июне и июле – в сезон отпусков. При этом происходит перераспределение спроса на более модные профессии, особенно в IT-сфере. Почти не подвержен колебаниям интерес к специальностям маркетолога и психолога», – отметил представитель одной из крупнейших в СНГ EdTech-платформ GeekBrains.
Он также отметил, что белорусы интересуются такими профессиями, как финансовый аналитик и ландшафтный дизайнер.
Все больше людей выбирают специальности, по которым будет легко найти работу с достойной зарплатой.