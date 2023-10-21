Названы самые модные среди белорусов профессии 3 21.10.2023, 11:21

2,880

И это уже не программисты.

В Беларуси составили рейтинг модных профессий, на которые стали чаще переобучаться жители страны.

И, как это ни парадоксально, рейтинг возглавили не «айтишники», пишет tochka.by.

ТОП-3 модных профессий

Как показало исследование компании GeekBrains, в топ-3 вошли менеджер маркетплейсов, цифровой дизайнер и разработчик игр.

Так, спрос на обучение менеджеров по работе с маркетплейсами за два года взлетел в шесть раз. Судя по всему, бурный рост продаж на платформах способствовал успеху специальности.

Значительно вырос спрос на профессию цифрового дизайнера, который занимается визуалом для мультимедийных проектов.

Стало востребовано 3D-моделирование: белорусы учатся создавать трехмерные объекты, текстуры, освещение, материалы и анимацию.

Кто еще в топе?

В пятерку вошли еще две профессии для создателей игр – разработка на Unity и на Unreal Engine.

Интерес к ним остается стабильно высоким, причем особенно активно на них стали учиться с марта 2022-го.

Спрос на программистов идет вниз

И если в начале прошлого года почти все хотели выучиться на программистов, то теперь интерес к профессии стал снижаться.

Среди белорусских компаний сократился спрос на «кодеров», однако профессия востребована за рубежом и в формате фриланса.

Больше всего снизился интерес к обучению на тестировщика.

Перспективные направления в программировании

В то же время выросло число тех, кто хочет заниматься машинным обучением и кибербезопасностью. Спрос на эти специализации будет увеличиваться в ближайшие годы. Стала более востребована и 1C-разработка.

Из других популярных языков программирования – Python, C++ и Java.

Мнение эксперта

Как отмечают специалисты, белорусы обычно задумываются о новой профессии в начале весны и осени.

«На эти месяцы приходится пик запросов на обучение, который сменяется ожидаемым спадом в июне и июле – в сезон отпусков. При этом происходит перераспределение спроса на более модные профессии, особенно в IT-сфере. Почти не подвержен колебаниям интерес к специальностям маркетолога и психолога», – отметил представитель одной из крупнейших в СНГ EdTech-платформ GeekBrains.

Он также отметил, что белорусы интересуются такими профессиями, как финансовый аналитик и ландшафтный дизайнер.

Все больше людей выбирают специальности, по которым будет легко найти работу с достойной зарплатой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».