Си уволил Путина Александр Кирш

21.10.2023, 11:32

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Так низко Россия еще не опускалась.

Первая цель России в атаке на Израиль известна — отвлечь внимание Цивилизации (и ее помощь) от Украины.

О второй же цели рассказал известный израильский военный и политический эксперт Григорий Тамар. Он сообщил, что в готовившихся соглашениях между Израилем и Саудовской Аравией предполагалось, в частности, резкое увеличение добычи нефти и соответственно достаточно резкое снижение цен на нее, что, естественно, крайне негативно повлияло бы на базовый источник российских доходов. Ну а теперь вследствие войны такие договоренности отложены — и корыстный интерес РФ будет удовлетворен.

Так что — ничего личного. Дело вовсе не в том, антисемит Путин, как и все русские, или нет. Дело в двух российских скрепах — ненависти к украинцам и любви к легкому (нефтяному) гешефту. Израиль просто попал под руку.

Теперь — пару слов об израильском премьере. Нетаньяху пытался заигрывать одновременно: с ортодоксальными хасидами, но при этом и с арабами в Израиле; с Палестиной Западного Берега реки Иордан; с палестинцами Газы; с Иорданией; с Саудовской Аравией; с Египтом; с Китаем; а также Россией, — проводя политику уважения/ублажения их всех. И вроде как со всем миром — кроме Ирана и Сирии — у Израиля как-то ладилось. Не было особой дружбы, но было вполне себе нормальное сосуществование, в том числе и с Ливаном.

Личным же недругом израильского премьера был, поговаривают, лишь президент США. После чего только Штаты, по сути, сейчас и спасают Израиль от некоторых былых сосуществователей.

Для Нетаньяху это полный политический крах.

Ну а что касается Путина, то ему все происходящее, похоже, не помогло. По мнению российского политолога-оппозиционера Вячеслава Мальцева, судя по явной растерянности и крайней обескураженности путина сразу после встречи с Си Цзиньпином, главный китаец, по всей видимости, Путина «уволил» и принимать Россию в дар Китаю будет уже у его преемника.

Я вполне согласен с тем, что грязный Путин относительно чистому Си в партнеры действительно не нужен: он токсичен и только мешает. Портя международный воздух и заодно мировую экономику. Сложилась ситуация, при которой Кремль должен срочно очищаться. Даже КНР в сравнении с ним — сплошной позитив, прогресс и демократия. Так низко Россия еще не опускалась.

Александр Кирш obozrevatel.com

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