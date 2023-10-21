Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2024 год 3 21.10.2023, 11:41

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Некоторые пророчества впечатляют.

На протяжении истории многие утверждали, что могут предвидеть будущее. Религиозные деятели, пророки, астрологи публиковали свои предсказания, иногда даже опережая время на века. Самым известным провидцем считают француза Нострадамуса или Мишеля де Нотрдама – именно такое имя ему было дано при рождении.

Вот уже пять веков ученые и эзотерики пытаются разгадать таинственные послания, которые оставил после себя Нострадамус. Ученые расшифровали предсказание провидца на 2024 год, и некоторые пророчества могут изрядно шокировать, пишет santeplusmag.com.

Кем был Нострадамус

Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, – французский астролог и физик, живший в XVI веке.

Родился Мишель де Нострдам 14 декабря 1503 г. в городе Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. В 14 лет юноша покинул семью и поступил в университет Монпелье, где изучал медицину и астрологию.

Нострадамус был подлинным гением своего времени. Он досконально знал астрономию и медицину, владел несколькими языками, включая латынь, греческий и иврит, увлекался астрологией. Немногие знают, но Нострадамус также был достаточно известным физиком и даже врачевал королей Генриха II, Франциска II и Карла IX.

Нострадамус был довольно противоречивой фигурой, часто сталкивался с критикой и нападками со стороны религиозных авторитетов за свои убеждения и врачебную практику.

Обширные знания Нострадамус использовал для написания уникальных предсказаний. Это были зашифрованные четверостишия, некоторые из них до сих пор трудно интерпретировать.

Мишель Нострадамус умер 2 июля 1566 г. в возрасте 62 лет, оставив после себя книгу таинственных пророчеств, которые продолжают разгадывать даже через 500 лет после его смерти.

«Пророчества» Нострадамуса – сборник из 942 поэтических четверостиший, опубликованных в 1555 году.

Что предсказал Нострадамус на 2024 год

Нострадамусов прогноз на следующий год, мягко говоря, неутешителен. Провидец увидел хаос, страх и неопределенность во всем мире. Начался период трудностей и катастроф, что станет настоящим испытанием для человечества.

Третья мировая война

Нострадамус писал, что в 2024 году человечество ждет «семь месяцев Великой войны». Мнения исследователей по поводу начала Третьей мировой разделились: некоторые считают, что речь идет о продолжении войны в Украине, другие предполагают возможность большого конфликта, спровоцированного Китаем через Тайвань.

Согласно «Пророчествам», в новую великую войну будут вовлечены несколько мировых государств, включая США, Россию и Китай.

Стихотворение, вспоминающее эту войну, таково:

«Трое из них вскоре будут уничтожены Антихристом,

Его война будет длиться двадцать семь лет,

Еретики мертвые, заключенные изгнаны.

Кровь, человеческое тело, красная вода, Земля салютует».

Страшное землетрясение

Нострадамус также предсказал страшное землетрясение, которое повлечет за собой масштабные разрушения в Калифорнии и приведет ко многим смертям.

Кстати, не только Нострадамус говорил о природных катаклизмах. Ино Аларик, более известный как «Путешественник во времени», также предсказал мощное землетрясение в Калифорнии.

Изменения в Ватикане: новый Папа

Пять веков назад Нострадамус написал, что Папа Франциск из-за преклонных лет отойдет от обязанностей в Ватикане. В ближайшие месяцы будет избран новый папа, который возглавит католическую церковь. На место Франциска придет «непонятное и опасное лицо, которое устроит скандал». Некоторые исследователи даже говорят, что «будущий избранный Папа будет африканским или азиатским кардиналом из сельской местности».

Изменения планетарного масштаба: глобальное потепление

Нострадамус не видел положительных изменений в решении вопроса глобального потепления. Напротив – проблема станет еще более серьезной. Провидец говорил о больших наводнениях, вызванных глобальным потеплением.

Крах Путина

Нострадамус предсказал, что российский диктатор Владимир Путин столкнется с большим испытанием в 2024 году. Даже согласно стихам Нострадамуса, написанным веками ранее, кажется, что ситуация в России будет ухудшаться.

Китай и мировое лидерство

В течение нескольких десятилетий Китай переживал поразительный рост, как экономический, так и военный. И в мире, который стал взаимосвязанным, открытым и свободным для торговли, экономическое и культурное влияние Китая продолжает расти. Страна также распространила свое влияние во многих регионах мира.

Прогнозы Нострадамуса указывают на то, что это влияние будет продолжать расти, и «страна посередине» в конце концов «сможет превзойти американское могущество и взять руль международного лидерства».

Искусственные органы

2024 год также должен ознаменоваться многочисленными научными достижениями по трансплантации и изготовлению искусственных органов, которые могут быть «сделаны с помощью 3D-печати или благодаря открытию новых материалов, совместимых с человеческим телом».

Это было бы значительным шагом вперед, поскольку многие пациенты смогут получить доступ к лечению. Нострадамус прогнозировал, что эти искусственные органы будут широко распространены по всему миру и смогут спасти многие жизни.

Эра технологий и инноваций

Исследователи стихов Нострадамуса говорят, что пророк предсказал скачок в области новейших технологий. Это найдет применение во многих технологических инновациях. Нострадамус предсказал значительный прогресс во многих сферах, включая машинное обучение, робототехнику, а также здоровье, финансы и транспорт и т.д. Благодаря искусственному интеллекту медицинская диагностика и лечение обеспечат новые решения, а значит, спасут многие жизни. Также ожидается, что изобретение автономных транспортных средств изменит способ передвижения и путешествий.

Харизматический лидер в Европе

Нострадамус предсказал появление в Европе молодого харизматичного лидера. Он будет иметь отличные ораторские способности. Говорят, что за ним буквально последует толпа. Лидер возглавит общественное или политическое движение.

Какие предсказания Нострадамуса сбылись

Трудно сказать, сколько прогнозов сбылись, потому что трактовка таинственных стихов достаточно субъективна. Если одни исследователи уверены, что большинство прогнозов оправдались, другие не верят ни единому.

Дело в том, что стихи Нострадамуса очень «поэтичны», расплывчаты и открыты для толкования.

Исследователи предлагают перечень некоторых сбывшихся пророчеств:

Избрание Дональда Трампа 45-м президентом США (2017)

Теракты 11 сентября (2001)

«Небо будет гореть сорок пять градусов,

Огонь подойдет к большому новому городу».

Убийство Джона Ф. Кеннеди (1963)

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки (1945)

«У ворот и в двух городах,

Будут чумы, которых еще не было,

Голод внутри чумы, люди истреблены сталью»

Приход Гитлера к власти в 1930-х годах

Арест Людовика XVI (1791)

Французская революция (1789-1799)

Большой лондонский пожар (1666)

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