Топ-15 налоговых изменений, которые вводят в Беларуси 21.10.2023, 11:57

Новшества затрагивают почти каждого.

В 2024 году чиновники хотят существенно отредактировать Налоговый кодекс. Среди прочего в нашей стране может появиться налог на «богатство», а также обязанность физлиц сообщать о счетах в иностранных банках. Мобильных операторов намерены обязать «сливать» чиновникам еще больше информации. Также хотят поднять налоги на первую квартиру, транспортный и земельный.

«Зеркало» составило подборку возможных налоговых изменений в 2024 году. Уточним, что пока речь о законопроекте, окончательное решение еще не принято. 23 октября законопроект намерены рассмотреть в «парламенте» с участием правительства.

Сбор для «богатых»

Чиновники хотят ввести повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Как прописано в законопроекте с правками в Налоговый кодекс, тот, кто за год заработает больше 200 тысяч рублей, будет платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

То есть ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

Обновленные налоговые вычеты

В 2024 году также хотят пересмотреть размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. К примеру, доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, предлагается поднять до 10 431 рубля (сейчас — 9338 рублей). Белорусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

Также может появиться новый налоговый вычет для молодых специалистов.

Повышение налога на первую квартиру

В Беларуси намерены поднять ставки налога на первую квартиру. Напомним, этот сбор появился в 2022 году. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В 2024 году чиновники хотят пересмотреть стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Так, для Минска, как планируется, она вырастет до 968 рублей (сейчас — 900 рублей). Рост — на 7,6%.

Для областных городов и Минского района стоимость одного «квадрата» хотят поднять до 806 рублей (сейчас — 750 рублей).

Рост земельного налога

В 2024 году могут повысить земельный налог — как для населения, так и для бизнеса. Рост ожидается на уровне 7,5%. Среди прочего власти хотят поднять средние ставки земельного налога по районам, которые применяют, если отсутствует кадастровая оценка на земли. В Ляховичском районе, к примеру, этот сбор хотят поднять на 7,5% — до 33,28 рубля за один гектар земли.

Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены повысить до 15,81 рубля за гектар (теперь — 14,71 рубля).

Для жилой усадебной зоны налог хотят поднять с 29,38 рубля за гектар до 31,58 рубля.

Для бизнеса также собираются повысить земельный сбор. Сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 220,32 рубля за гектар. В 2024 году его могут поднять до 236,84 рубля.

Новшества по транспортному налогу

Власти хотят увеличить ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц. Сумма этого сбора зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а хотят поднять до 66 рублей.

При этом на некоторые автомобили могут ввести повышенный транспортный налог. Как планируется, этот сбор будет в 10 раз выше стандартной ставки. Речь о транспорте повышенной комфортности. Список таких автомобилей должно определить правительство.

Проверка доходов и расходов по-новому

Налоговая намерена ввести новшество по проверке доходов и расходов населения. Речь о том, чтобы поднять потолок, при превышении которого будут запрашивать отчет, откуда «лишние» средства. Так, со следующего года хотят поднять эту сумму превышения расходов над доходами до 1500 базовых величин (55500 рублей), чтобы налоговики стали запрашивать пояснения, об источниках денег. Ранее эта сумма была в полтора раза меньше — 1000 базовых (37000 рублей).

Возможный скачок цен на сигареты и алкоголь

В 2024 году в Беларуси планируют поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Планируется, что подорожают сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой хотят поднять в январе с нынешних 95,59 до 106,88 рубля (рост на 11,8%), а для второй — с 147,03 до 155,85 рубля (повышение на 6%).

На 2024 год запланировали также увеличение ставок акцизов на пиво, пивной коктейль — с 45 до 48 копеек за литр готовой продукции. На сидр тоже намерены поднять ставки — с 69 до 74 копеек за литр. Ставки на фруктово-ягодные натуральные вина крепостью до 13 градусов хотят поднять почти на 9,5%, а больше 13 — почти на 6,2%.

Повышение единого налога

В 2024 году хотят поднять единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без оформления ИП. К примеру, единый налог за репетиторство в Минске планируют у увеличить до 176 рублей (сейчас — 164 рубля), в областных центрах — до 163 рублей (сейчас — 152 рубля).

Для ИП, которые занимаются сдачей в краткосрочную аренду недвижимости, единый налог могут увеличить до 667 рублей в Минске (сейчас — 620 рублей), а в областных городах — до 621 рубля (сейчас — 578 рублей). Это налог надо вносить за каждую квартиру, жилой дом, садовый домик или дачу.

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Рост налога за сдачу в аренду недвижимости

Для сдающих в аренду квартиры и гаражи собираются повысить налоги. К примеру, в Минске сбор за сдачу одной комнаты в 2024 году намерены поднять до 47 рублей. Сейчас эта ставка составляет 43,9 рубля. Рост — на 7,1%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов налог хотят повысить до 44 рублей (сейчас — 41,2 рубля). Рост — на 6,8%.

Корректировки по налогу на профдоход

В Налоговом кодексе хотят прописать, что налог на профдоход не смогут применять те, кто оказывает услуги или выполняет работу своему бывшему нанимателю. При этом есть важное условие — прошло меньше трех лет с момента увольнения. Если больше этого срока, то оказывать услуги разрешено.

Напомним, налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%. Повышенный налог действует с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей. При этом для работы на таком налоге нужно выполнить несколько условий. Одно из них —заказчик не является нанимателем.

В Налоговом кодексе также намерены прописать, что сбор на профессиональный доход не применяется к доходам от сдачи в субаренду имущества на территории Беларуси. «При субаренде и сейчас его нельзя применять, но чтобы не было вопросов, добавили в Налоговый кодекс», — поясняли ранее юристы.

Новый способ контроля за населением

Операторов сотовой связи хотят обязать представлять налоговикам полную версию базы данных об абонентах. Делать это нужно будет, как планируется, дважды в год. Также мобильных операторов намерены обязать предоставлять налоговикам удаленный доступ к базе данных об абонентах.

Возможное изменение по счетам в иностранных банках

Физлиц хотят обязать сообщать об открытии и закрытии счетов в иностранных банках. Эти данные, как планируется, надо будет передавать в налоговую.

Ранее такое требование уже существовало в Беларуси, однако было отменено. Сейчас такая обязанность есть только у юрлиц.

Как планируется, уведомлять об открытии и закрытии счетов в иностранных банках будут физлица-резиденты нашей страны. Для нерезидентов такое требование не намерены вводить.

Новшества для ремесленников и владельцев агроусадеб

Налоговые изменения, которые подготовили чиновники на 2024 год, предполагают повышение ставок сборов для владельцев агроусадеб и ремесленников. Его могут поднять до 40 и 6,5 рубля в месяц соответственно. Сейчас владельцы агроусадеб платят налог в 37 рублей в месяц, а ремесленники — 6 рублей в месяц.

Могут поднять налог на собак

Ставка налога на собак сейчас составляет 11,1 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 55,5 рубля. Этот сбор хотят увеличить до 11,9 и 59,6 рубля соответственно.

Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. Чтобы платить налог за собаку, ее нужно зарегистрировать. Это можно сделать в службе «одно окно» районных и городских исполкомов, в столице — администраций районов. Счет за содержание собаки выставляют в жировках на оплату коммунальных услуг.

Возможные новшества для ИП и компаний

Чиновники предлагают, чтобы с 2024 года ИП уплачивали повышенный подоходный налог, если их годовые доходы превысят 500 тысяч рублей. В таком случае с суммы превышения придется заплатить налог в 30%, а не 20%.

При этом ИП, который превысит потолок в 500 тысяч рублей, должен будет перейти в юрлицо. Сделать это нужно будет со следующего после превышения этой суммы года. Возможность работать ИП на едином налоге хотят оставить.

Власти также хотят установить ставку налога на прибыль на уровне 25% для организаций, у которых в текущем налоговом периоде сумма, подпадающая под этот сбор, превысила 25 млн рублей. Сейчас этот налог составляет 20%.

Налог на прибыль от реализации товаров собственного производства, которые входят в специальный перечень правительства по высокотехнологичным позициям, могут поднять с 5 до 10%.

Прибыль от реализации произведенных продуктов питания для детей раннего возраста хотят облагать налогом по ставке 5%. Сейчас по этой продукции действует освобождение от налога на прибыль.

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