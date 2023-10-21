Что кассетные ATACMS делают с российскими вертолетами 1 21.10.2023, 12:06

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Новые кадры с авиабазы под Луганском.

В сети показали фото части фюзеляжа российского ударного вертолета Ка-52, попавшего под удар кассетным ATACMS.

Фотографии сделаны на авиабазе под Луганском, где в результате атаки было поражение минимум пяти вражеских вертолетов. Спутник не смог достоверно назвать количество поврежденных «птичек», а эти фото вполне демонстрируют, почему это было так тяжело.

Как пишет военный портал Defense Express, на первый взгляд в результате атаки появилось несколько отверстий в поселении кабины и рядом с ней. Но если присмотреться повнимательнее, то картина выглядит по-другому.

«Этот вертолет не горел, не развалился на части и заметить это поражение со спутника невозможно. Хотя это несколько десятков следов от обломков кассетных суббоепрпасов M75 лишь в одном районе кабины площадью где-то 1,5 на 1,5 метра. При этом как раз кабина - наименее интересная, потому что значительно важнее количество аналогичных отверстий в районе двигателей и топливной системы. Потому что несмотря на то, что в РФ называют Ка-52 бронированным, в реальности он пробивается из стрелкового вооружения, что еще весной прошлого года засветили сами российские летчики», - пишет портал.

Этот и другие вертолеты врага с аналогичными повреждениями должны быть отправлены на завод, где им смогут провести полноценное дефектование и произвести замену всех поврежденных узлов. А это означает довольно длительный по сроку процесс, который не факт что вообще будет реализован.

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