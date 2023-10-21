Британская разведка: Путин блефует о МИГах с «Кинжалами» над Черным морем 1 21.10.2023, 12:43

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Оружие эффективно только на бумаге.

Глава РФ Владимир Путин своими громкими заявлениями о патрулировании в Черном море МИГов, вооруженных ракетами «Кинжал», вероятнее всего, блефует. Это типичная российская риторика, регулярно обвиняющая в агрессии страны Запада.

В то же время, ракеты указанного типа сегодня показывают низкую производительность в Украине, тогда как на бумаге остаются «супермощными». К таким выводам пришла британская разведка в сводке, опубликованной в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании.

Таким образом, там прокомментировали заявление Путина от 18 октября, о том, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов-перехватчиков МиГ-31И. Эти истребители являются носителями баллистических ракет воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал».

Путин объяснил это решение увеличением морского присутствия США в восточном Средиземноморье.

«Конкретное упоминание Путиным о ракете «Кинжал» и ее возможностях почти наверняка было сделано для стратегических целей обмена сообщениями, чтобы продемонстрировать, что Россия остается способна производить и использовать новое оружие, несмотря на продолжающийся украинский конфликт», – убеждены в разведке.

Там подчеркнули, что это оружие остается на стадии эксплуатационных испытаний, и на сегодняшний день не является продуктивным в Украине.

«На бумаге они остаются очень мощными, способными летать на гиперзвуковой скорости и уклоняться от современных систем противовоздушной обороны. Хотя почти наверняка нуждаются в значительном усовершенствовании для использования на практике», – отметили разведчики.

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