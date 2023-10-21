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Могилев «атаковал» огромный табун лошадей

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  • 21.10.2023, 12:47
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Могилев «атаковал» огромный табун лошадей

Выпроводить их милиция пока не может.

В микрорайоне Юбилейный в Могилеве сегодня с утра заметили табун лошадей на вольном выпасе. Как сообщают очевидцы, перебегая дорогу, они уже повредили машину. Жители вызвали милицию, но сделать пока никто ничего не может. О ситуации рассказывает издание «Могилев.Онлайн».

Табун сфотографировал корреспондент «Могилев.Онлайн» — как пишет издание, примерно с 7 часов утра лошади бегают по проезжей части и мостам. Всего удалось насчитать 22 взрослые лошади и двоих жеребят. Видео с ними делятся и сами жители города.

«Говорят, что, перебегая дорогу, они уже повредили машину дорожников, — сообщает издание. — Также читатели говорят, что уже вызвана милиция, но сделать пока никто ничего не может».

Судя по снимкам, часть животных пасется прямо возле жилых домов, а местные жители начали их подкармливать.

Многочисленные фото и видео с лошадьми публикуют и другие местные ресурсы — ниже видео телеграм-канала «Могилев. Главное!».

«Надо сказать, что, хотя лошадей в Могилеве замечают регулярно, табун подобного размера — явление все-таки нечастое, — пишет «Могилев.Онлайн». — Далеко не всем горожанам по вкусу подобное зрелище, однако ничего поделать с могилевскими коноводами пока не получается. Хозяев лошадей установить, как правило, не удается, и через какое-то время кони сами возвращаются восвояси, откуда пришли. А потом снова приходят на могилевские улицы. И так по кругу».

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