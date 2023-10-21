На свободу вышла политзаключенная Оксана Алексеева 21.10.2023, 12:59

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Она полностью отбыла срок по «делу ОГП».

Политзаключенная Оксана Алексеева вышла на свободу. Оксана была задержана вместе с другими лидерами ОГП 27 июля 2022 года. Во время обыска силовики выбили дверь в ее квартиру.

В суде Первомайского района Минска 3 ноября 2022 года вынесли приговоры по уголовному делу против трех лидеров Объединенной гражданской партии: Алексеевой — 1,5 года колонии, Николаю Козлову — 2,5 года колонии и Антонине Ковалевой — 1 год колонии, сообщает «Весна».

Политзаключенных обвинили в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в связи с участием в «Марше новой Беларуси» 23 августа 2020 года (ст. 342 УК).

Сегодня Оксана вышла на свободу из гомельской колонии № 4, полностью отбыв срок. В заключении она отбыла 1 год, 2 месяца и 25 дней.

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